Baba Mirası ve Alın Teriyle "Gül" Gibi İşi Oldu
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yaşayan Hanife Aydın, 20 yıl önce babasından miras kalan daireyi satarak elde ettiği sermayeyle kurduğu gül serasını büyüterek Karadeniz Bölgesi'nin en büyük gül üreticilerinden biri olmayı başardı.
Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yaşayan Hanife Aydın, 20 yıl önce babasından miras kalan daireyi satarak elde ettiği sermayeyle kurduğu gül serasını büyüterek Karadeniz Bölgesi'nin en büyük gül üreticilerinden biri olmayı başardı.
Kaynak: Dunya.com