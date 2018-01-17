Baba Mirası ve Alın Teriyle "Gül" Gibi İşi Oldu

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yaşayan Hanife Aydın, 20 yıl önce babasından miras kalan daireyi satarak elde ettiği sermayeyle kurduğu gül serasını büyüterek Karadeniz Bölgesi'nin en büyük gül üreticilerinden biri olmayı başardı.

Baba Mirası ve Alın Teriyle

Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde yaşayan Hanife Aydın, 20 yıl önce babasından miras kalan daireyi satarak elde ettiği sermayeyle kurduğu gül serasını büyüterek Karadeniz Bölgesi'nin en büyük gül üreticilerinden biri olmayı başardı.

Kaynak: Dunya.com

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