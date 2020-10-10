Baba-kızın mücadelesi SGK'yı dize getirdi

Türkiye'de, "Akıllı ilaç" kullanan kanser hastaları için zafer niteliğinde bir yargı kararı daha çıktı. Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören 63 yaşındaki Raşit Doğan Enhoş'a, 'akıllı ilaç' denilen tedavi yönteminin uygulanmasına karar verildi.

Sağlık Bakanlığı'nın onayı ve reçete ile 21 günde bir, altı şişe ilaç kullanması kararlaştırıldı. Her kürü 11 bin 500 TL olan ilaç, Enhoş'un tümörünü küçülttü. İyileşebilmesi için 2-3 yıl ilacı kullanması gereken Enhoş, ekonomik olarak zorlandı. Enhoş'un avukat kızı Dilşat Enhoş, 103 bin 500 TL'ye ulaşan akıllı ilaç masrafının SGK tarafından karşılanması için başvuru yaptı. Ancak SGK, "Bedeli ödenecek ilaçlar listesinde yer almıyor" dedi.

Enhoş, SGK'ya dava açtı. Ankara 37. İş Mahkemesi, davanın açıldığı 30 Ekim 2019'da "ilacın kullanılmaması halinde telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracak olmasını dikkate alarak" ihtiyati tedbir kararı verdi ve ilacın tedavinin sonuna dek SGK tarafından karşılanmasına hükmetti. Yargılama 9 Eylül 2020'de bitti. Anayasaya göre herkesin sağlık ve sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu belirtilen kararda, ilacın SGK tarafından karşılanması gerektiği vurgulandı.