Baba-kızın mücadelesi SGK'yı dize getirdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Baba-kızın mücadelesi SGK'yı dize getirdi

10.10.2020 08:33 | Son Güncelleme: 10.10.2020 08:36
Baba-kızın mücadelesi SGK'yı dize getirdi

Türkiye'de, "Akıllı ilaç" kullanan kanser hastaları için zafer niteliğinde bir yargı kararı daha çıktı. Bir süredir akciğer kanseri tedavisi gören 63 yaşındaki Raşit Doğan Enhoş'a, 'akıllı ilaç' denilen tedavi yönteminin uygulanmasına karar verildi.

Sağlık Bakanlığı'nın onayı ve reçete ile 21 günde bir, altı şişe ilaç kullanması kararlaştırıldı. Her kürü 11 bin 500 TL olan ilaç, Enhoş'un tümörünü küçülttü. İyileşebilmesi için 2-3 yıl ilacı kullanması gereken Enhoş, ekonomik olarak zorlandı. Enhoş'un avukat kızı Dilşat Enhoş, 103 bin 500 TL'ye ulaşan akıllı ilaç masrafının SGK tarafından karşılanması için başvuru yaptı. Ancak SGK, "Bedeli ödenecek ilaçlar listesinde yer almıyor" dedi.

Enhoş, SGK'ya dava açtı. Ankara 37. İş Mahkemesi, davanın açıldığı 30 Ekim 2019'da "ilacın kullanılmaması halinde telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğuracak olmasını dikkate alarak" ihtiyati tedbir kararı verdi ve ilacın tedavinin sonuna dek SGK tarafından karşılanmasına hükmetti. Yargılama 9 Eylül 2020'de bitti. Anayasaya göre herkesin sağlık ve sosyal güvenlik hakkına sahip olduğu belirtilen kararda, ilacın SGK tarafından karşılanması gerektiği vurgulandı.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Muharrem İnce Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Şehrazat Sezen Aksu Acun Ilıcalı Hatice Çarpar
Spor Falcao Erol Bulut Roland Garros Mustafa Cengiz Manuel Fernandes
Daha Fazla Hatay Rusya Belen Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Baba-kızın mücadelesi SGK'yı dize getirdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 08:36:25. #1.15#
title