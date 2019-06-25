Aziziye'de haşerelere geçit yok

Aziziye Belediyesi'ne bağlı ekipler ilçenin dört bir tarafında ilaçlama çalışması yapıyor.

Sıcaklık ortalamalarının artmasıyla birlikte zararlı haşerelerle ilgili şikayetler artmaya başladı. Aziziye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler artan şikayetler üzerine ilçede ilaçlama çalışmalarını artırdı. Öncelikle larvalara yönelik olarak Pulur Çayı kıyısında yürütülen çalışmalar, sorun teşkil edebilecek hemen her bölgede titizlikle yürütülüyor.

Belediye Beyaz Masa biriminden 7-24 gelen şikayetleri değerlendiren ekipler, gerek olması durumunda günün her saatinde vatandaşların taleplerine cevap veriyorlar.

İnsan sağlığını etkileyebilecek her türlü çalışmaya önem verdiklerini aktaran Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, ilçelerinde rutin olarak ilaçlama ve zararlı haşerelerden arındırma çalışmaları yaptıklarının bilgisini verdi.

Başkan Orhan, "İlçemizde yer alan; cadde, sokak, park ve bahçelerde ekiplerimiz tarafından hummalı bir çalışma yürütüyoruz. Öncelikle amacımız vatandaşlarımızın rahatını ve huzurunu sağlamaktır. Bu kapsamda ekiplerimiz çalışma planları içerisinde yer alan bilgileri ve aynı zamanda belediyemiz iletişim kanallarından gelen talepleri değerlendiriyorlar. Şu an ihtiyaç duyulan bölgelerde çalışmalarımızı neredeyse tamamladık. Ekiplerimiz gelen ihbarları değerlendirmek üzere hazır bekleyecekler. İlaçlamayla ilgili sorunları çözebilmek adına vatandaşlarımızın belediyemize herhangi bir şekilde ulaşması yeterli olacaktır" şeklinde konuştu.

Vatandaşlar; Aziziye Belediyesi'ne, Beyaz Masa 444 9125 No'lu telefon numarasından, 0 535 019 0191 Whatsapp hattından, www.aziziye.bel.tr internet sitesinden ve sosyal medya mecralarının tamamından ulaşabilecekler. - ERZURUM

Kaynak: İHA