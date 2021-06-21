Aziz Yıldırım perşembe günü Çırağan Sarayı'nda basın toplantısı düzenleyecek

Sarı-Lacivertliler'de seçim öncesi Aziz Yıldırım rüzgarı esecek. Eski başkan, Ali Koç'un ekonomik tablo hakkında kendisine eleştiriler yöneltmesi üzerine suskunluğunu bozuyor. Yıldırım, "Perşembe günü Çırağan Sarayı'ndaki basın toplantısında Fenerbahçe'nin dünü ve bugünü üzerine konuşacağım" dedi.

Aziz Yıldırım, perşembe günü ortalığı sallayacak. Eski başkan, kendisine yöneltilen eleştiriler üzerine suskunluğunu bozuyor. Yıldırım, "24 Haziran Perşembe günü saat 11:30'da Çırağan Sarayı'nda, hepimizin ortak sevdası olan Fenerbahçe'nin dünü, bugünü ve yarını üzerine konuşacağımız bir basın toplantısı yapıyorum" açıklaması yaptı.

"ENKAZ BİZİM ÜSTÜMÜZE KALDI"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, seçimlere girmeden önce basınla buluşmasında Aziz Yıldırım dönemi hakkında eleştiri yöneltmişti. Koç, "Keşke bir sene sonra gelseydik. Büyük enkaz bizim üstümüzde kaldı. Dağın arkasında görünmeyen çok şey varmış" ifadelerini kullanmıştı.