Aziz Yıldırım'ın Başkanlık Döneminde Fenerbahçe 9 Kupa Finalinin 7'sini Kaybetti

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor'a 3-2 mağlup oldu.

Sarı-lacivertli takım finali kaybederken, başkan Aziz Yıldırım'ın da final şanssızlığı devam etti.

SADECE 2 KUPA ŞAMPİYONLUĞU VAR

Fenerbahçe'de başkanlık görevine seçildiği dönemden bu yana 9 Türkiye Kupası finali gören Aziz Yıldırım, bunların sadece 2'sinde takımının şampiyonluğunu gördü.

Fenerbahçe, Aziz Yıldırım'ın başkanlık döneminde Türkiye Kupası'nda oynadığı 9 finalin 7'sini kaybetti. Aziz Yıldırım, Türkiye Kupası'nda 2011/12 ve 2012/13 sezonlarında şamiyonluk yaşayabildi.