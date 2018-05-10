Aziz Yıldırım'ın Başkanlık Döneminde Fenerbahçe 9 Kupa Finalinin 7'sini Kaybetti
Fenerbahçe, Aziz Yıldırım'ın başkanlık döneminde Türkiye Kupasında oynadığı 9 finalin 7'sini kaybetti.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor'a 3-2 mağlup oldu.
Sarı-lacivertli takım finali kaybederken, başkan Aziz Yıldırım'ın da final şanssızlığı devam etti.
SADECE 2 KUPA ŞAMPİYONLUĞU VAR
Fenerbahçe'de başkanlık görevine seçildiği dönemden bu yana 9 Türkiye Kupası finali gören Aziz Yıldırım, bunların sadece 2'sinde takımının şampiyonluğunu gördü.
Fenerbahçe, Aziz Yıldırım'ın başkanlık döneminde Türkiye Kupası'nda oynadığı 9 finalin 7'sini kaybetti. Aziz Yıldırım, Türkiye Kupası'nda 2011/12 ve 2012/13 sezonlarında şamiyonluk yaşayabildi.
YORUMLAR (50)
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KUMPAS HEPSI :))Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Tff size bi gğzellik yapar belkiCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Bir cunüplük var ki neyle yıkarsan yıka nafile..finale çıkmaktan korkuyoruz..yeter aziz bir git artık sayende fenerli kalmiyacak .Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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aziz yıldırım istafa et bırak su fenerin yakasınıCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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aziz git artık bıktık sendenCevap Yaz 8 Yayından Kaldır