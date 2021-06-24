Aziz Yıldırım basın toplantısında çok sinirlendi: Bana kimse bir şey gösteremez, her gecenin bir sabahı olmaz
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Aziz Yıldırım basın toplantısında çok sinirlendi: Bana kimse bir şey gösteremez, her gecenin bir sabahı olmaz

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Spor

Düzenlediği basın toplantısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ağır sözlerle eleştiren Aziz Yıldırım, "Bugüne kadar sabrettim. Bundan sonra sabretmem. Yanındaki insanlar 'Aziz Yıldırım'a göstereceğiz' diyorlar. Bana kimse bir şey gösteremez. Her gecenin bir sabahı olmaz" dedi.

Eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, bugün bir basın toplantısı düzenledi. Cumartesi günü yapılacak olan başkanlık seçimlerine ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yıldırım, başkan adayı olmayacağını söyledi.

"GÖZÜMÜN ÜSTÜNDE KAŞIM VAR DEMEYİP HAPSE GİDECEKSİN"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u sert ifadelerle eleştiren Aziz Yıldırım, bir ara dozu artırarak "Ali Koç'un içine Aziz yıldırım ve arkadaşları kaçmış. Buradan söylüyorum, lütfen bizi kendine rakip görme. Bizler Fenerbahçe'nin birer ferdiyiz. Bizi düşman olarak görme, bizi içinden at. Bizle rakip olabilmenin tek şansı var; 20 sene başkanlık yapacaksın, o şampiyonlukları başarıları kazanacaksın, sonra gözümün üstümde kaşım var demeyecek hapse gideceksin." dedi.

"HER GECENİN BİR SABAHI OLMAZ"

Yıldırım'ın bu sözleri toplantının gerçekleştirildiği salondakiler tarafından alkışlarla karşılandı. Yıldırım açıklamasının devamında şunları söyledi: "Bugüne kadar sabrettim. Bundan sonra sabretmem. Yanındaki insanlar 'Aziz Yıldırım'a göstereceğiz' diyorlar. Bana kimse bir şey gösteremez. Her gecenin bir sabahı olmaz. Beni fazla kızdırmayın.

"BENİ YENİDEN BAŞKANLIĞA SOYUNDURMAYIN"

Ayıp denilen bir şey var, sustukça üzerimize geliyorlar. Ben Fenerbahçe'nin kendisiyim. 30 yılımı bu kulübe verdim, beni yeniden soyundurmayın bak."

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olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
Haber Yorumları (1)
FAKIR: her gecenin bir sabahı olmaz diyor ... yani diyor ki gece yatarsın ama sabaha uyanamazsın diyor. kolla gözü diyor
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500
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Aziz Yıldırım basın toplantısında çok sinirlendi: Bana kimse bir şey gösteremez, her gecenin bir sabahı olmaz - Haberler Spor
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