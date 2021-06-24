Aziz Yıldırım basın toplantısında çok sinirlendi: Bana kimse bir şey gösteremez, her gecenin bir sabahı olmaz

Düzenlediği basın toplantısında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ağır sözlerle eleştiren Aziz Yıldırım, "Bugüne kadar sabrettim. Bundan sonra sabretmem. Yanındaki insanlar 'Aziz Yıldırım'a göstereceğiz' diyorlar. Bana kimse bir şey gösteremez. Her gecenin bir sabahı olmaz" dedi.