Aziz Yıldırım'dan rekor tazminat talebi

Fenerbahçe Kulübü eski Başkanı Aziz Yıldırım, haksız tutukluluk talebiyle rekor bir tazminat davası açtı.

Fenerbahçe Kulubü eski Başkanı Aziz Yıldırım, o dönemde görev yapan Şekip Mosturoğlu ile İlhan Ekşioğlu, futbolda şike davalarında verilen beraat kararlarını onanmalarının ardından mahkemeye başvurdu. Haksız tutukluluk tazminatı için İstanbul Anadolu Adliyesi 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvuru yapılırken Aziz Yıldırım, 707 milyon 741 bin TL maddi, 70 milyon TL manevi tazminat talep etti.

Demirören Haber Ajansı / Spor