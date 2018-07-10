Tokat Attığı Başkanı Tehdit Eden Aziz Yıldırım Hakkında 6 Aya Kadar Hapis İstemi

İstanbul Kadıköy'de, Yakın Doğu Üniversitesi ile Fenerbahçe arasında 7 Mayıs 2017 tarihinde oynanan basketbol maçı öncesinde Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım, ev sahipliği yapan Yakındoğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat attı. Darp raporu alan Işık Eyigüngör, darp ve tehdit edildiği gerekçesiyle Aziz Yıldırım'dan şikayetçi oldu. Aziz Yıldırım hakkında "kasten yaralama" suçundan 1 yıla kadar dava açılırken, Işık Eyigüngör hakkında ise "kasten yaralamaya teşebbüs" suçundan 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

PARMAĞINI SALLAYARAK TEHDİT ETTİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı aynı olaya ilişkin Aziz Yıldırım hakkında "basit tehdit" suçundan da başlatılan soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianameye göre, kavgada Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Aziz Yıldırım, ev sahipliği yapan Yakındoğu Üniversitesi Başkanı Işık Eyigüngör'e tokat attı. Yıldırım, parmağını sallayarak, "Bitireceğim seni daha da beter yapacağım" dedi. Fenerbahçe Kulübü'nün yöneticilerinden Ali Cenk Başak da Eyigüngör'e "Seni bitireceğim, daha beter yapacağım göreceksin" diyerek, tehdit etti.

Maç bittikten sonra açıklama yapan Aziz Yıldırım, "Geldim, gereğini yaptım, bundan sonra daha fazlasını da yapacağım." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'NİN HAKLARINI KORUMAK ADINA SÖYLEDİM"

Aziz Yıldırım savcılık ifadesinde maç öncesi tehdit olayının yaşanmadığını söyleyerek, Fenerbahçe'nin haklarını koruma adına söylenen bir söylem olduğunu kaydetti. Yıldırım, tehdit kastı olmadığını belirterek, suçlamaları reddetti.

6 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Savcılık şüpheliler Aziz Yıldırım ve Ali Cenk Başak hakkında "basit tehdit" suçundan ayrı ayrı 6 aya kadar hapis cezası istedi. İddianame, gönderildiği mahkeme tarafından kabul edildi.