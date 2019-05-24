Başakşehir'in Yeni Transferi Aziz Behich, Alanyaspor Maçını Tribünden İzledi!
Başakşehir'in Hollanda ekibi PSV Eindhevon'dan kadrosuna kattığı Aziz Behich, takımının Alanyaspor ile olan mücadelesini tribünden takip etti.
Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Başakşehir ile Alanyaspor arasında oynanan müsabakayı turuncu-lacivertlilerin yeni transferi Aziz Behich'de tribünden takip ediyor. Maça saatler kala transferi açıklanan Behich kendisini Başakşehir'e bağlayan sözleşmeyi imzaladıktan sonra soluğu tribünlerde aldı.
COMOLLİ DE TRİBÜNDE
Öte yandan tribünde Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Deivid de Souza da vardı. Maçı tribünlerden takip eden ikilinin son günlerde adı Fenerbahçe ile anılan İrfan Can Kahveci'yi izleyip rapor tuttuğu gözlendi.
Kaynak: İHA
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