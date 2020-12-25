Aziz Behich: "Emeklerimiz heba edilmesin"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Aziz Behich: "Emeklerimiz heba edilmesin"

25.12.2020 09:05 | Son Güncelleme: 25.12.2020 09:10
Aziz Behich:

Hes Kablo Kayserisporlu Aziz Behich, hakem hatalarından ötürü emeklerinin heba olduğunu söyledi.

Hes Kablo Kayserisporlu Aziz Behich, hakem hatalarından ötürü emeklerinin heba olduğunu söyledi.

Kayseri'de oynadıkları ve 2-1 kaybettikleri Konyaspor maçı sonrasında açıklama yapan Aziz Behich, kazanmak adına ellerinden geleni yaptıklarını ancak sonuca gidemediklerini söyledi.

Aziz Behich, "Konyaspor karşısında kazanmayı çok istedik. Pozisyonlar bulduk. Golü de bulduk. Sonrasında yine pozisyonlarımız vardı. Sadece 1 tane atamadık. Ama şunu söylemek istiyorum ki, hakem hataları yine maçın önüne geçti. Geçen hafta da aynı senaryoyu yaşadık. Emek veriyoruz. Emeklerimiz heba edilmesin. Hakemler daha dikkatli olmalı" açıklaması yaptı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Hulusi Akar Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ezgi Mola Songül Karlı Fahriye Evcen Furkan Palalı
Spor Can Bartu Okan Buruk Samet Aybaba Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Türk Ankara Almanya İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aziz Behich: "Emeklerimiz heba edilmesin" | Haberler.com Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.12.2020 09:11:48. #1.14#
title