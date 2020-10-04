Azerbaycan haber ajansı AZERTAC'dan AA'ya teşekkür mektubu
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Azerbaycan haber ajansı AZERTAC'dan AA'ya teşekkür mektubu

04.10.2020 18:07 | Son Güncelleme: 04.10.2020 18:07
Azerbaycan haber ajansı AZERTAC'dan AA'ya teşekkür mektubu

Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC) Başkanı Aslan Aslanov, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya, Cebrail kentinin Ermeni işgalinden kurtuluşu haberi nedeniyle teşekkür mektubu gönderdi.

Azerbaycan Devlet Haber Ajansı (AZERTAC) Başkanı Aslan Aslanov, Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'ya, Cebrail kentinin Ermeni işgalinden kurtuluşu haberi nedeniyle teşekkür mektubu gönderdi.

Aslanov mektubunda, doğduğu ve büyüdüğü Cebrail kentinin Ermenistan işgalinden kurtarılması haberini dost ve kardeş AA'dan okumaktan onur duyduğunu belirterek bu vesileyle teşekkürlerini iletti.

AA'nın kendilerine her zaman arkadaş, kardeş ve destek olduğunu kaydeden Aslanov, "Allah sizleri ve tüm AA çalışanlarını korusun." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Özgür Güvendik

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