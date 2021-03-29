Azerbaycan'a kimlikle seyahat 1 Nisan'da başlıyor
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Azerbaycan'a kimlikle seyahat 1 Nisan'da başlıyor

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Azerbaycan'a kimlikle seyahat 1 Nisan'da başlıyor

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye ile Azerbaycan vatandaşlarının, 1 Nisan itibarıyla karşılıklı olarak yeni tip kimlik kartı ile seyahat edebileceğini duyurdu.

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DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Türkiye ile Azerbaycan vatandaşlarının, 1 Nisan itibarıyla karşılıklı olarak yeni tip kimlik kartı ile seyahat edebileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, 10 Aralık 2020 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti hükümeti arasında Bakü'de imzalanan Kimlikle Seyahat Protokolü'nün iç onay sürecinin her iki ülke bakımından sonuçlandığı belirtilerek, "Söz konusu protokol, 1 Nisan 2021 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir. Böylelikle iki ülke vatandaşları, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki doğrudan seyahatlerini pasaporta ihtiyaç duymadan, yalnızca yeni tip kimlik kartı ibraz ederek yapabileceklerdir. Can Azerbaycan'la 1 Nisan 2021 tarihi itibarıyla hayata geçecek yeni düzenleme, ülkelerimiz arasındaki 'iki devlet, tek millet' söyleminde ifade bulan güçlü kardeşlik bağlarını daha da pekiştirecektir" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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