Ayvalıkgücü Belediyespor'dan gövde gösterisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ayvalıkgücü Belediyespor'dan gövde gösterisi

Ayvalıkgücü Belediyespor'dan gövde gösterisi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bu sezon Kadınlar Voleybol 2. Lig 5. Grupta mücadele edecek olan Ayvalıkgücü Belediyespor Kadın Voleybol Takımı sezonu açtı.

Bu sezon Kadınlar Voleybol 2. Lig 5. Grupta mücadele edecek olan Ayvalıkgücü Belediyespor Kadın Voleybol Takımı sezonu açtı.

Yeni sezon öncesi Eczacıbaşı ve Galatasaray gibi Sultanlar Ligi takımlarıyla şampiyonluklar yaşayan, kırmızı-beyazlılar, Kulüp Başkanı Suat Taş ve Voleybol Şube Sorumlusu Lütfü Kotan'ın hazır bulunduğu törende geçen seneki kadrosundan Merve Özsoy ve Ege Edman ile sözleşme yeniledi. Ayrıca alt yapıdan Azra Güneş, Eylül Ermiş ve Gökçe Edman'la da sözleşme imzaladı.

Yeni sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Ayvalıkgücü, transfere de hızlı başladı. İzmir Beta Spor ve Karşıyaka Koleji formalarını giyen Çağla Küçükçetin, Altekma ve Adana B.B.B. formasını giyen Canan Özgür Aksoy, Galatasaray alt yapısından Azra Gül Gül, Karşıyaka alt yapısından Selin Alpacar ve Aleyna Çiftçi bu sezon kırmızı beyazlı formayı terletecekler.

İmza töreninde konuşan antrenör Gökhan Edman, "Potansiyeli yüksek, gelişmek isteyen 14- 17 yaş arası sporcular ile yola çıktık. Öncelikli hedefimiz sporcularımızın hızlı bir şekilde gelişimini sağlamak ve bu gelişme sonucunda grubumuzda oynayacağımız maçlarda da başarı sağlayacağımızı düşünüyorum. Beklentimiz takımımızla play-off heyacanı yaşamak" dedi.

Ayvalıkgücü Belediye Spor Kulübü Başkanı Suat Taş ise Gökhan Edman gibi voleybolun duayen ismi ile kızların çalışacak olmasının büyük bir şans olduğunu belirtti. - BALIKESİR

Ayvalıkgücü Belediyespor'dan gövde gösterisi
Ayvalıkgücü Belediyespor'dan gövde gösterisi
Ayvalıkgücü Belediyespor'dan gövde gösterisi
Ayvalıkgücü Belediyespor'dan gövde gösterisi
Ayvalıkgücü Belediyespor'dan gövde gösterisi
Ayvalıkgücü Belediyespor'dan gövde gösterisi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aynı oyunculara takılıp kaldılar! Beşiktaş ve Galatasaray, şimdi de Elneny için savaşa tutuştu
Aynı oyunculara takılıp kaldılar! Beşiktaş ve Galatasaray, şimdi de Elneny için savaşa tutuştu
İçinden Fazıl Say çıktı!! Kasımpaşa'nın Fransa doğumlu forveti Umut Bozok, piyano ziyafeti sundu
İçinden Fazıl Say çıktı!! Kasımpaşa'nın Fransa doğumlu forveti Umut Bozok, piyano ziyafeti sundu
Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklayan Marcao'ya af geldi! Sahaya çıkabilecek
Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nu yumruklayan Marcao'ya af geldi! Sahaya çıkabilecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Sultan Alparslan Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Münir Özkul Derya Şensoy
Spor Cristiano Ali Öztürk Mesut Özil Şenol Güneş Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Ayvalıkgücü Belediyespor'dan gövde gösterisi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.9.2021 15:34:53. #1.14#

title