Ayvalık ve Gömeç'te düşen bamya fiyatları üreticiyi üzdü

Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde, yoğun ekimi yapılan bamya fiyatlarının düşmesi üreticileri üzdü.

Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde, yoğun ekimi yapılan bamya fiyatlarının düşmesi üreticileri üzdü. Sezon başında 7 lira olan bamya fiyatlarının 5 liraya kadar düştüğünü anlatan Barış Ataş, yörede çok kaliteli bamya yetiştiğini söyledi.

Ayvalık ve Gömeç ilçelerinde geçim kaynağı haline gelen bamyada fiyatlardın düşmesi üreticileri üzdü. Geçtiğimiz bayramda fiyatların 3 liraya kadar düştüğünü anlatan Akçapınar Mahallesinden Barış Ataş, ürünün şu günlerde 5 liraya satın alındığını söyledi. Yörede bamya ekiminin fazla olduğunu anlatan 34 yaşındaki Ataş, "Yöremizde üretilen bamya çok tutuluyor. Sezon başında 7 lira olan fiyatlar şu günlerde 5 liraya kadar düştü. Bayramda ise 3 liraya satın aldılar. Bu gün 5 lira ile üretici para kazanmıyor. Bu ürün Yunanistan'a ihraç ediliyor. Maliyetler çok yüksek. Onun için bamya fiyatlarının yükselmesini istiyoruz" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı