Ayvalık'ta Doğa Festivali Hazırlık Toplantılarında 2. Etap

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Ayvalık Esnaf Sanatkarlar Odası öncülüğünde, Ayvalık Belediyesi ve Ticaret Odası desteğiyle düzenlenen Doğa Festivali, 3-6 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu yıl ilkinin yapılacağı etkinliğin hazırlıkları hızla sürüyor.

Bu kapsamda, ilçedeki kurum ve kuruluşların başkan ve yöneticileriyle gerçekleştirilen hazırlık toplantılarının ikincisi; Ayvalık Belediyesi'ne ait Orhan Peker Sanat Galerisi Salonu'nda yapıldı.

Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca'nın öncülüğünde gerçekleşen toplantıda; Ayvalık Belediye Başkan Yardımcısı Gökay Bacan, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Benhan İbrahim Kantarcı, ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yöneticileri hazır bulundu.

Melih Çakırca'nın festival hakkında katılımcılara kısa bir bilgi verdiği toplantıda, festivalin program sunumunu Aydın Aktuğ yaptı.

Aktuğ, sinevizyon gösterimi eşliğinde yaptığı sunumda, organizasyonun; Gastronomi, Mübadele, Fitovizyon, El sanatları ve Müzik olmak üzere 5 ana konudan oluşacağını anlattı.

Festival çerçevesinde İki Yaka Yarım Aşk adlı mübadele filmi gösterimi, çevreye duyarlı AB sürdürülebilirlik ödüllü sıradışı İnsanlar belgesel filmi, Dünya İçin Bir şey Yap ve Serap Yenici konserinin yanı sıra, farklı kültürlerin (Girit, Midilli, Makedon) halklarının halk oyunları, yöresel kıyafetler ile düzenlenecek defile ve en önemlisi eşsiz Ege ve Akdeniz Mutfağının örnekleri ile süslenecek mutfak atölyeleri ve tadım gezilerinin gerçekleşeceğini anlatan Aydın Aktuğ, üm bunların yanında, Ayvalık tarihi sokaklarında Atatürk'ün yürüdüğü yollarda gezi, mimari özellikli binaların incelenmesi, zeytin müzesi ve açılışı yeni yapılan ayazma kilisesi gezisi olacak. Birçok farklı mekanda akademisyenler tarafından düzenlenen özel söyleşilerin de yer alacağını belirtti.

Etkinlik kapsamında birçok farklı noktada sokak sanatçıları ege ezgilerinden oluşan performanslarını sunulacağı etkinliklerin, akşam da devam edeceği; özellikle Cunda'da akşam canlı performanslar devam edeceğini kaydeden Aktuğ, bu çerçevede birçok restoran, festival kapsamında özel mönüler servis edeceğini, 3 gün boyunca Ayvalık, Cunda ve Küçükköy tüm samimiyet ve içtenliği ile katılımcılara unutulmaz zamanlar yaşatacağını vurguladı. - BALIKESİR