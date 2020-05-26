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Aytemiz Alanyaspor'un savunma farkı

Aytemiz Alanyaspor'un her mevkideki futbolcusu, bu sezon rakip defanslara zor anlar yaşattı.

Aytemiz Alanyaspor'un savunma farkı
26.05.2020 10:02 | Son Güncelleme: 26.05.2020 10:06

Aytemiz Alanyaspor'un her mevkideki futbolcusu, bu sezon rakip defanslara zor anlar yaşattı. Akdeniz ekibinde savunma oyuncuları da bu sezon takıma gol katkısı yaptı. Süper Lig'de 26 haftada Alanyaspor'un filelere gönderdiği toplam 44 golün 5'ini defans kaydederken, bu futbolcular 12 de asiste imza attı.

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, Cemil Usta Sezonu'nda 26 haftada topladığı 43 puanla 6'ncı sırada bulunuyor. Ziraat Türkiye Kupası'nda da yarı finale çıkan Akdeniz ekibinin aldığı iyi sonuçlarda tüm takım etkili oldu. Teknik direktör Erol Bulut'un yönetimi ve takımın uyum içindeki performansı başarıyı getirdi. Bu sezon 26 haftada 44 gol kaydeden turuncu yeşilli takım, kalesinde 25 gol gördü. Hücum futbolu ve hızlı ataklarla etkili olan Alanyaspor, bu sezon sadece 8 maçta gol atamadı ve bu mücadelelerin 6'sında rakiplerinden puan alamadı.

HEM SAVUNMA HEM HÜCUMAlanyaspor'da forma giyen futbolcuların neredeyse tamamı bu sezon gole doğrudan katkı yaptı. Sadece forvetler ve orta saha oyuncuları değil, savunma hattı da takıma puan kazandırma konusunda bir o kadar yetenekli. Özellikle Brezilyalı savunma oyuncuları Welinton Souza Silva, İngiliz Steven Caulker ve Demokratik Kongolu Fabrice N'Sakala sergiledikleri futbolla birçok takımın transfer listesine girdi. Bu yıl Alanyaspor'un kadrosuna kattığı İspanyol sağ bek Juanfran, Onur Bulut, takım kaptanlarından ve uzun yıllardır turuncu yeşilli formayı giyen Yunan savunmacı Georgios Tzavellas ve Brezilyalı Baiano da takıma büyük katkı sağladı.YETENEKLİ 3 SAĞ BEKSadece ilk 6 hafta forma giymesine rağmen başarılı performansıyla uzun süre istatistiklerde üst sırada kalan Juanfran, 6 maçta 2 asist yaparak takımına katkı sağladı. Sakatlığı nedeniyle uzun süre formasından uzak kalan İspanyol sağ bek, azmi ve çalışkanlığıyla sağlık ekibinin öngördüğü tarihten daha erken takımla çalışmalara başladı. Uzun yıllar Alanyaspor'da forma giymek isteyen Juanfran'ın Türkiye sevgisi de sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkati çekti.Aynı mevkide oynayan ve bu sezon Alman 3'üncü Lig ekiplerinden Braunschweig'dan transfer edilen Onur Bulut da 1 gol attı, 2 asist gerçekleştirdi. 26 yaşındaki oyuncu performansıyla göz doldurdu. Yine aynı şekilde sağ bekte forma giyen Baiano da geçen sezona göre daha başarılı bir oyun ortaya koydu. Erol Bulut'un görev vermesi halinde sahada elinden geleni yapan Brezilyalı oyuncu bu sezon geride kalan 26 haftada 2 asist yaptı.GOLCÜ STOPERLERAlanyaspor'un stoperleri de rakip fileleri en az bir kez havalandırdı. Georgios Tzavellas bu sezon 1 gol atarken, hırsı ve etkili oyunuyla rakip forvetlere de geçit vermedi. Havadan ve uzun top oynamayı seven Yunan stoper, top kapmada da oldukça yetenekli.Bu senenin en etkili ve dikkat çeken isimlerinden Brezilyalı stoper Welinton Souza Silva da hem yükselen performansı hem de gol yollarındaki etkili futboluyla seyir zevki yüksek bir oyun ortaya koydu. Bu sezon 26 haftada 2 gol atan 31 yaşındaki stoperin Fenerbahçe gibi büyük takımların transfer listesinde olduğu sık sık basında yer aldı. Top kapma ve hava topu hakimiyeti gibi özellikleri olan, serbest vuruşlarda tehlike yaratan Brezilyalı oyuncu, diğer taraftan sert futbolu nedeniyle kart konusunda sıkıntı yaşıyor.Geçen sezon Alanyaspor'un kadrosuna kattığı 28 yaşındaki Steven Caulker de hava toplarında ve şut engellemede etkili. Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer aldığı iddia edilen İngiliz stoper bu sezon 26 maçta 1 gol, 5 asist buldu. Caulker, turuncu yeşilli takımın özellikle duran toplarında tehlike yaratan oyuncularından biri.Alanyaspor defansının solundaki Fabrice N'Sakala bu sezon sadece 1 asist yapsa da, takımını en çok gole hazırlayan kanatta oynuyor. Top kapma, adam geçme gibi yetenekleriyle takıma katkı sağlayan 29 yaşındaki sol bek, iki sezondur Süper Lig'de en çok top çalan oyuncu sıralamasında üst sıralarda yer alıyor.

Kaynak: DHA

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