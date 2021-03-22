Aytemiz Alanyaspor'un ikinci yarıda deplasmanda yüzü gülmüyor

SPOR Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor deplasmanda İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Turuncu yeşilli takım, ligin ikinci yarısında oynadığı 5 deplasman maçının sadece birinden 3 puanla dönebildi.

Aytemiz Alanyaspor iyi başladığı 2020- 2021 sezonunda puan kayıpları yaşamaya devam ediyor. Ekim ayından beri üst üste 3 maç galip gelemeyen turuncu yeşilliler, ligin ikinci yarısında çıktığı deplasman maçlarının yalnızca birini kazanabildi. İkinci yarıda oynadığı 5 deplasman maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Alanyaspor, rakiplerinden 5 puan koparabildi. Evinde ise ilk devre 8 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Akdeniz ekibi, ikinci yarı 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 10 puan topladı.

ALANYASPOR, DEPLASMANDA PUAN ALMAKTA ZORLANIYOREvinde en uzun yenilmezlik serisi 8 maç olan Alanyaspor, deplasmanda bu seriyi sadece 4 maç koruyabildi. Turuncu yeşilliler ayrıca 22 Kasım'daki Fraport TAV Antalyaspor deplasmanından sonra 9 dış saha maçında galibiyet alamadı. Alanyaspor, 10'uncu haftadan itibaren 29'uncu haftaya kadar deplasmanda yalnızca 3 beraberlikle 3 puan toplayabildi. 29'uncu haftada Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden turuncu yeşilliler, uzun süre sonra dış saha maçında puan kaybı yaşamadı. Bu hafta Konya'da oynanan İttifak Holding Konyaspor maçından da galibiyetle ayrılmak isteyen Alanyaspor, istediği golü bir türlü bulamadı ve 1-0'lık skorla mağlup oldu.Öte yandan Alanyaspor lig maçında evinde ağırladığı Fraport TAV Antalyaspor'u 4-0 yenerken 4 gün sonra Ziraat Türkiye Kupası'nda yine rakibiyle bu kez deplasmanda karşılaştığında 2-0'lık skorla mağlup oldu.GOLLERİ EVİNDE ATIP, DEPLASMANDA YEDİAytemiz Alanyaspor ligin en çok topa sahip olan takımlarının başında geliyor. Çağdaş Atan'ın öğrencileri, deplasmanda istediği sonuçları alamasa da üstün ve bol pozisyonlu oyunuyla seyir zevki yüksek bir futbol oynuyor. Ancak üstün oyuna rağmen aradığı golü bulmakta bazen zorlanan turuncu yeşilli takım geride kalan 31 haftada oynanan maçlarda toplamda 48 gol atarken kalesinde 29 gol gördü. Deplasmanda yalnızca 15 gol kaydeden Alanyaspor evinde 33 kez gol sevinci yaşadı. Alanyaspor, kalesinde gördüğü 29 golün 17'sini deplasmanda 12'sini ise evinde gördü. Ayrıca Alanyaspor ligin ilk yarısında 34 gol kaydederken 20 gol yedi. Alanyaspor ligin ikinci devresinde oynanan 10 maçta ise 14 gol atıp 9 gol yedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU