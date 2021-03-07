Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor'dan 3 puan almak istiyor

SPOR Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Aytemiz Alanyaspor, yarın deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Akdeniz temsilcisi zorlu rakibinden 3 puan almak istiyor.

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 29'uncu haftasında deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu'nda yarın saat 16.00'da başlayacak maçı Suat Arslanboğa yönetecek. Son haftalarda puan kayıpları yaşayan Akdeniz temsilcisi, Trabzon deplasmanından 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Ligde 43 puanla 6'ncı sırada yer alan turuncu-yeşilli takım, son 5 haftada yalnızca bir galibiyet alabildi. Son 5 maçta 5 puan toplayan Alanyaspor, bu kez puan kaybetmek istemiyor.

ALANYASPOR İSTATİSTİKLERDE ÜSTÜNBugüne kadar Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor ile 9 kez karşı karşıya gelirken, bu maçlardan 4'ünde turuncu-yeşilli ekip, 2'sinde Karadeniz temsilcisi galip geldi, 3 maçta ise rakipler birbirine üstünlük sağlayamadı. Bu maçlarda Alanyaspor 14 kez gol sevinci yaşarken Trabzonspor 9 kez rakip fileleri havalandırdı. Bugüne kadar Trabzon'da oynanan 4 maçta Alanyaspor 2 kez galip geldi, ev sahibi takım bir kez üstünlük sağladı. Bir maçta ise iki ekip puanları paylaştı. Bu sezonun ilk yarısında Alanya'da oynanan maçta takımlar 1-1'lik skorla sahadan ayrılırken, karşılaşmanın iki gölünü Alanyaspor'un stoperi Steven Caulker attı.BAKASETAS BU KEZ BORDO-MAVİLİ FORMA GİYECEKAlanyaspor'da geçen yıl forma giyen ve bu sezon devre arasında Trabzonspor'a transfer olan Tasos Bakasetas, geçen sezon Alanya'da oynanan lig maçında son dakika golüyle takımına 1 puan kazandırmıştı. Olayların da çıktığı maçın ardından Ziraat Türkiye Kupası finalinde de karşılaşan iki ekipten kupayı alan taraf Karadeniz temsilcisi olmuştu. Ligin ikinci yarısında bordo-mavili formayı terleten ve oynadığı 7 maçta 4 gol kaydeden Yunan forvet, bu maçta eski takımına karşı oynayacak.BABACAR, SALİH DÖNDÜ; CAULKER ŞÜPHELİÇağdaş Atan'ın ekibinde geçen hafta sakatlıkları nedeniyle Babacar ve Caulker ile kart cezalısı Salih forma giyememişti. Yarınki maçta Babacar ve Salih'in yeniden takımda olmaları bekleniyor. Caulker'ın sakatlık durumu henüz netlik kazanmazken, sahada olup olmayacağı maç günü belli olacak. Bunun dışında takımda sakat ve cezalı oyuncu bulunmuyor. Efecan, Bareiro, Berkan ve Moubandje ise sarı kart sınırında bulunan oyuncular.MUHTEMEL KADROAytemiz Alanyaspor'un Trabzonspor maçında sahada olması beklenen 11'i şöyle: Marafona - Juanfran, Fatih, Tzavellas, Moubandje, Ceyhun, Siopis, Efecan, Salih, Davidson, Babacar.SAKAT: CaulkerCEZALI: Yok

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU