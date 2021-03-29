Aytemiz Alanyaspor, Kayseri'den iki genç ismi kadrosuna kattı
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Aytemiz Alanyaspor, Kayseri'den iki genç ismi kadrosuna kattı

Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN - Haberler | Spor
Aytemiz Alanyaspor, Kayseri'den iki genç ismi kadrosuna kattı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor, Kayseri'de faaliyet gösteren Mustafa Uğur Futbol Akademisi sporcusu Eren Akin (11) ve Enes Tulgay (13) ile anlaşma sağladı.

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Spor Toto Süper Lig takımlarından Aytemiz Alanyaspor, Kayseri'de faaliyet gösteren Mustafa Uğur Futbol Akademisi sporcusu Eren Akin (11) ve Enes Tulgay (13) ile anlaşma sağladı.

Futbola Mustafa Uğur Futbol Akademisi'nde başlayan sol açık ve forvet arkası mevkinde oynayan Eren Akin ile sol açık mevkiinde koşturan Enes Tulgay, 1 yıl süren transfer sürecinin ardından kendilerini Aytemiz Alanyaspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı. Eren Akin ile Enes Tulgay'ın Aytemiz Alanyaspor'a transferi hakkında konuşan Mustafa Uğur Futbol Akademisi Genel Koordinatörü Zeki Akparlar, "Türk futboluna 2 yıldız adayı daha kazandırdık. Kayserimizin gençlerini yetiştirmeye, Türk futboluna kazandırmaya, ülke futboluna katkılar sağlamaya devam ediyoruz. Mustafa Uğur Futbol Akademisi'nde yıldız oyuncular çıkarmaya devam edeceğiz. Sporcularımıza başarılar diliyoruz. Futbolcu yetiştirmeye devam edeceğiz" dedi.


Aytemiz Alanyaspor, Kayseri'den iki genç ismi kadrosuna kattı
Aytemiz Alanyaspor, Kayseri'den iki genç ismi kadrosuna kattı
Aytemiz Alanyaspor, Kayseri'den iki genç ismi kadrosuna kattı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İlyas KAPLAN

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