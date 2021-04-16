Aytemiz Alanyaspor, hiç kaybetmediği Yeni Malatyaspor deplasmanında
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aytemiz Alanyaspor, hiç kaybetmediği Yeni Malatyaspor deplasmanında

Aytemiz Alanyaspor, hiç kaybetmediği Yeni Malatyaspor deplasmanında
Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU - Haberler | Spor

Süper Lig'in 35'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor, ligde kötü günler geçiren Helenex Yeni Malatyaspor'a konuk olacak.

Fenerbahçe'de Diego Perotti'nin sezonu kapattığı bildirildi
Fenerbahçe'de Diego Perotti'nin sezonu kapattığı bildirildi
Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı
Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyenler konuştu: Her yerden gelenler vardı

Süper Lig'in 35'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor, ligde kötü günler geçiren Helenex Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Bugüne dek Malatya deplasmanında hiç kaybetmeyen Alanyaspor, yine puan ya da puanlarla dönmek istiyor.

Süper Lig'in 35'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda yarın Helenex Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Yeni Malatya Stadyumu'nda oynanacak maç saat 16.00'da başlayacak. Ligde son haftalarda inişli çıkışlı performans sergileyen ve son 5 maçta 2 galibiyet 3 mağlubiyetle 6 puan toplayabilen Alanyaspor, 13 maçtır kazanamayan Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Son haftalara gelinirken ilk 5 hedefinden sapmak istemeyen turuncu yeşilliler, Malatya'dan puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor.

ALANYASPOR BİRİNCİ, YENİ MALATYASPOR SONUNCULigde son iki deplasman maçında gol atma başarısı gösteremeyen ve puan alamayan Akdeniz temsilcisi, bu şanssız sonuçlara rağmen hala yüzde 62,2 ile ligin en yüksek topla oynama oranına ve yüzde 85,6 en yüksek pas yüzdesine sahip takımı konumunda. Ligde bu iki alanda en düşük yüzdelere sahip takım ise Yeni Malatyaspor. Öte yandan bu sezon Alanyaspor ve Yeni Malatyaspor geriye düştüğü lig maçlarından 15'er puanla en fazla puan çıkaran takımlar olma özelliğini de taşıyor. Bu nedenle seyir zevki yüksek bir maç olması bekleniyor.ALANYASPOR'UN MALATYA DEPLASMANINDA BİLEĞİ BÜKÜLMÜYORAytemiz Alanyaspor ile Helenex Yeni Malatyaspor, Süper Lig'de bugüne dek 7 kez karşı karşıya geldi. Bu maçların 3'ünü Akdeniz temsilcisi kazanırken, 1 maçı Yeni Malatyaspor kazandı. 3 karşılaşmada ise taraflar puanları paylaştı. Malatya'da oynanan 3 maçta Alanyaspor 1 kez sahadan galip ayrılan taraf olurken, 2 maçta rakipler birbirine üstünlük sağlayamadı. Ligin ilk yarısında Alanya'da oynanan maç ise 1-1'lik skorla sona erdi. Bugüne dek iki takım arasında oynanan maçlarda turuncu yeşilli takım rakip fileleri 8 kez havalandırırken, sarı kırmızılı takım ise Alanyaspor kalesine 7 gol kaydetti. İki takım arasında oynanan maçlarda en gollü karşılaşma ise 2019-2020 sezonunda oynanan maç oldu. Malatya'da oynanan maçı Alanyaspor 3-2'lik skorla kazandı.KAPTAN EFECAN TAKIMA DÖNDÜAytemiz Alanyaspor'da eksik oyuncular bir bir dönerken, yaklaşık 3 haftadır sahalardan uzak kalan kaptan Efecan Karaca sakatlığı atlatarak bu hafta takımla birlikte idmanlara katıldı. Geçen hafta Yukatel Denizlispor maçı öncesi son idmanda sakatlanan Salih Uçan ise bireysel idmanlarını sürdürüyor. Bu hafta da sahada olması beklenmeyen Salih'in yerine teknik direktör Çağdaş Atan'ın son haftalarda performansını yükselten ve takıma skor katkısı da veren Efkan'ı oynatması bekleniyor. Takımda başka sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, Efecan, Moubandje ve Caulker sarı kart sınırında bulunan oyuncular. Bu futbolculardan biri bu maçta kart görmeleri halinde 36'ncı haftada Alanya'da oynanacak Gazianptep FK maçında cezalı duruma düşecek.MUHTEMEL KADRO: Marafona, Juanfran, Caulker, Tzavellas, Moubandje, Berkan, Siopis, Kadzior, Efkan, Davidson, BabacarSAKAT: Salih Uçan

CEZALI: Yok


Aytemiz Alanyaspor, hiç kaybetmediği Yeni Malatyaspor deplasmanında
Aytemiz Alanyaspor, hiç kaybetmediği Yeni Malatyaspor deplasmanında
Aytemiz Alanyaspor, hiç kaybetmediği Yeni Malatyaspor deplasmanında

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Süleyman Soylu Yıldırım Akbulut Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müjde Ar Mehtap Ar Ersin Korkut Caner Cindoruk
Spor Caner Erkin Fatih Terim Ünal Karaman Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Silah Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Aytemiz Alanyaspor, hiç kaybetmediği Yeni Malatyaspor deplasmanında - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 10:33:09. #1.15#

title