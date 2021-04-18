Aytemiz Alanyaspor deplasman fobisini aşamıyor
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Aytemiz Alanyaspor deplasman fobisini aşamıyor

Aytemiz Alanyaspor deplasman fobisini aşamıyor
Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU - Haberler | Spor

Süper Lig'in 35'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Helenex Yeni Malatyaspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu.

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Süper Lig'in 35'inci haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Helenex Yeni Malatyaspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Bu sezon deplasmanda istediği sonuçları alamayan Akdeniz temsilcisi, en son 29'uncu hafta Trabzonspor'u mağlup edebildi.

Süper Lig'in 35'inci haftasında deplasmanda Helenex Yeni Malatyaspor'a 1-0'lık skorla mağlup olan Aytemiz Alanyaspor, deplasman fobisini aşamıyor. Son 13 maçtır galip gelemeyen Yeni Malatyaspor'a yenilen Alanyaspor, ligin ikinci yarısında oynanan maçlarda henüz tek deplasman galibiyeti alabildi. 29'uncu haftada Trabzonspor'u 3-1 mağlup eden Akdeniz temsilcisi, bu sezon konuk olduğu maçlardan sadece 4'ünde kazanabildi. Bu galibiyetleri de ilk yarının başındaki maçlarda kazanan turuncu yeşilli takım, deplasman maçlarında 4 galibiyet ve 4 beraberlikle yalnızca 16 puan toplayabildi.

OYUNDA ÜSTÜN ANCAK SONUCA ULAŞAMIYORAytemiz Alanyaspor bu sezon lig başından beri sahada sergilediği performans ve keyifli oyunla herkesin takdirini toplarken, neredeyse tüm karşılaşmalarında oyun üstünlüğünü de kendinde bulunduruyor. Geride kalan 35 haftada ligin en çok topa sahip olan takımı olan Alanyaspor, bu performansına rağmen bitirici vuruşlarda beklenilen başarıyı gösteremiyor. Özellikle ligin başından beri kendisine karşı kapanan takımları açmakta zorlanan Akdeniz temsilcisi, kendisine puan getirecek golü bu tür maçlarda atmakta sorun yaşıyor.DEPLASMAN KARNESİLigin en golcü takımları arasında yer alan Alanyaspor, 16 deplasman maçının 7'sinde gol sevinci yaşayamadı. 6 maçta tek farklı skorla mağlup olan Akdeniz temsilcisi, 2 maçta 2 farklı skorla ve sadece 33'üncü hafta oynanan Beşiktaş deplasmanında 3-0'lık skorla mağlup oldu. Deplasmanda aldığı 4 galibiyetinin 3'ünde 2 gollü skorla galip gelen Alanyaspor en gollü galibiyetini ise Trabzonspor'a karşı 3-1'lik skorla aldı. Ayrıca Alanyaspor 35'inci hafta oynadığı ve puansız evine döndüğü Yeni Malatyaspor deplasmanında ilk kez mağlup oldu. Malatya'da daha önce oynanan 3 maçın 1'ini kazanan Alanyaspor 2 maçta rakibiyle puanları paylaşmıştı.

 


Aytemiz Alanyaspor deplasman fobisini aşamıyor
Aytemiz Alanyaspor deplasman fobisini aşamıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

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