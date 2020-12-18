Aytemiz Alanyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı
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Aytemiz Alanyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU - Haberler | Spor
Aytemiz Alanyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün başladı.

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Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in 13'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün başladı.

Süper Lig'in 13'üncü haftasında Aytemiz Alanyaspor, deplasmanda Yukatel Denizlispor'a konuk olacak. Bu maçın hazırlıklarına bir günlük iznin ardından bugün Alanyaspor Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde yapılan idmanla başlayan turuncu-yeşilli takımda, kaleci Ufuk ve sakatlığı devam eden Ceyhun dışında tüm futbolcular sahada yer aldı. Sakatlığı geçen genç sol bek Ahmet Günay, takımdan ayrı düz koşu yaptı. Aytemiz Alanyasporlu futbolcular, bu akşamki antrenmana ısınma çalışmalarıyla başladı. İdman daha sonra taktiksel çalışmalarla devam etti. Turuncu-yeşilli takım Yukatel Denizlispor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Aytemiz Alanyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı
Aytemiz Alanyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı
Aytemiz Alanyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı
Aytemiz Alanyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı
Aytemiz Alanyaspor, Denizlispor maçı hazırlıklarına başladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

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