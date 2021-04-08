Aytemiz Alanyaspor'dan Beşiktaş maçı sonrası eleştirilere yanıt
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Aytemiz Alanyaspor'dan Beşiktaş maçı sonrası eleştirilere yanıt

Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU - Haberler | Spor
Aytemiz Alanyaspor'dan Beşiktaş maçı sonrası eleştirilere yanıt

AYTEMİZ Alanyaspor, dün oynanan Beşiktaş maçı sonrası sosyal medya üzerinden kendilerine yönelik eleştirilere, yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

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AYTEMİZ Alanyaspor, dün oynanan Beşiktaş maçı sonrası sosyal medya üzerinden kendilerine yönelik eleştirilere, yaptığı yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

Aytemiz Alanyaspor dün akşam oynanan ve Beşiktaş'ın 3-0 kazandığı karşılaşmanın ardından sosyal medyadan kulübe yönelik eleştirilere yanıt verdi. Açıklamada, "Beşiktaş karşılaşmasından sonra özellikle sosyal medya üzerinden kulübümüze, teknik heyetimize ve futbolcularımıza yönelik olarak başlatılan, adeta linç boyutuna ulaşan, karalama ve itibarsızlaşmaya yönelik söylem ve iddiaları üzüntüyle gördük. Bir Anadolu kulübü olarak uzun yıllar oynadığımız her ligde şerefimiz ve haysiyetimizle mücadele ederek, herkesin örnek alabileceği türden başarılarımızla bulunduğumuz konuma geldik. Dün akşam bir kez daha gördük ki futbolun yönü bu ülkede artık başka yerlere gidiyor. Kendi başarısı ve taraftarı olduğu kulüp dışındaki herkes ve her şeyin yok sayılacağı, haklı ya da haksız her türlü kazancın mubah sayılacağı bir noktadayız. Alanyaspor Kulübü olarak bizler, her zamanki gibi maçımıza çıktık, mücadelemizi ettik, kazanacak performansı ortaya koyamadık ve kaybettik. Bu konu bu kadar basitken, kalecimizin yediği gollerden ve atamadığımız gollerden farklı bir anlam çıkarmaya çalışmak, bazı insanların ve birkaç sözde spor insanının ne kadar kötü kalpli olduklarının, insanlıklarının tükenme noktasına geldiğinin en büyük kanıtıdır" denildi.

Alanyaspor'un bugüne kadar Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'u defalarca yendiğine ve defalarca da kaybettiğine vurgu yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Dünkü maçın da bu maçlardan hiçbir farkı yoktur. 3-4 farklı oyuncumuzun girdiği net pozisyonlar golle sonuçlansaydı belki de aynı insanlar Alanyaspor'a methiyeler düzecekti. Maçtan bir gün önce kaldığımız otele en yakın noktada olduğu için BJK Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığımız ter idmanı daha farklı yerlere çekiliyor. Bugüne kadar kulüpler Dereağzı'nda, Ümraniye'de ve Florya'da ter idmanı yapıp, sayısız maça çıktı. Bunun gündeme gelmesi bile insanların nelerden medet umduğunun göstergesidir. Bu ülkede futbol bakış açısı ve değerlendirmeler skor üzerinden olduğu sürece, futbolumuzun bir milim dahi ileriye gitme şansı yoktur. Bu ligin en iyi oyunlarından birini oynamaya çalışan bir takım olarak, bundan önce olduğu gibi bundan sonra da şerefimizle ve haysiyetimizle onurlu mücadelemizi her zaman vermeye devam edeceğiz. Dünden beri haksız ve mesnetsiz ithamlarda bulunan kişilere karşı da tüm hukuki haklarımızı kullanacağımızı ifade ediyoruz."

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

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