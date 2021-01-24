Aytemiz Alanyaspor'da hedef ilk yarıyı galibiyetle kapatmak
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Aytemiz Alanyaspor'da hedef ilk yarıyı galibiyetle kapatmak

24.01.2021 12:07 | Son Güncelleme: 24.01.2021 12:12
Aytemiz Alanyaspor'da hedef ilk yarıyı galibiyetle kapatmak

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in ilk yarısında son hafta evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak.

Aytemiz Alanyaspor, Süper Lig'in ilk yarısında son hafta evinde MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Son haftalarda inişli çıkışlı bir grafik çizen Akdeniz temsilcisi, ilk yarıda oynayacağı son maçtan 3 puanla ayrılmak istiyor.

Süper Lig'in ilk yarısı bu hafta oynanacak maçlarla tamamlanacak. 21'inci haftada Aytemiz Alanyaspor evinde MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Pazartesi günü saat 19.00'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynanacak maçta Cüneyt Çakır düdük çalacak. Lige iyi başlayan ancak son 10 haftalık performansta puan kayıplarına 'dur' diyemeyen Alanyaspor, ilk yarının son maçını kazanmak istiyor. Mutlak galibiyet parolasıyla hazırlanan Akdeniz temsilcisi, son 10 haftada sadece 2 galibiyet ve 2 beraberlik alabildi. Ligin ilk yarısında ise Alanyaspor 20 haftada 31 puan toplarken; 9 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Lige çok iyi başlayan ve halen istatistiklerde üst sıralarda yer alan Akdeniz temsilcisi, maç başı rakip alanda en çok isabetli orta yapan takım olarak ilk sırada yer alıyor. Bunun yanı sıra Alanyaspor ligin ilk yarısında oynadığı 19 maçta rakip fileleri 30 kez havalandırırken, kalesinde 17 gol gördü. Ligin ilk yarısının son maçını evinde oynayacak Alanyaspor, bu maçtan da galibiyetle ayrılmak istiyor.

ALANYASPOR'DA 2 KAPTAN DA BU MAÇTA YOK

Aytemiz Alanyaspor, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına başlarken, takımdaki eksikler de teknik direktör Çağdaş Atan'ı düşündürüyor. Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçı öncesi kulüpten yapılan açıklamada kasığında ağrı bulunan ve tedavisine başlanan kaptan Efecan Karaca'nın bireysel antrenmanlara başladığı belirtildi. Ancak kaptan Efecan'ın Ankaragücü maçında oynaması beklenmiyor. Bir diğer sakatlığı süren oyuncu kaleci Ufuk Ceylan'ın da tedavisinin sürdüğü ve uzun süre sahalardan uzak kalacağı açıklandı. İki sakat oyuncunun yanı sıra Erzurumspor maçında kırmızı kart gören ve cezalı duruma düşen takımın önemli isimlerinden diğer kaptan Yunan stoper Georgios Tzavellas, arkadaşlarını bu maçta yalnız bırakacak. Ayrıca François Moubanje ve Berkan Kutlu sarı kart sınırındaki oyuncular. Bu maçta sarı kart görmeleri durumunda ikinci yarının ilk maçı olan Demir Grup Sivasspor maçında cezalı duruma düşecekler.

MUHTEMEL KADRO

Aytemiz Alanyaspror'un, MKE Ankaragücü maçındaki muhtemel 11'i şöyle; Marafona, Juanfran, Fatih, Caulker, Moubandje, Siopis, Berkan, Tayfur, Bakasetas, Davidson, Bareiro

SAKAT: Ufuk, EfecanCEZALI: Tzavellas


Aytemiz Alanyaspor'da hedef ilk yarıyı galibiyetle kapatmak
Aytemiz Alanyaspor'da hedef ilk yarıyı galibiyetle kapatmak
Aytemiz Alanyaspor'da hedef ilk yarıyı galibiyetle kapatmak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burcu MUTLU

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