Aytemiz Alanyaspor, Ahmed Ildız'ı kadrosuna kattı
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Aytemiz Alanyaspor, Ahmed Ildız'ı kadrosuna kattı

Aytemiz Alanyaspor, Ahmed Ildız'ı kadrosuna kattı
Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt - Haberler | Spor

Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor'un orta saha oyuncusu Ahmed Ildız ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Aytemiz Alanyaspor, Yeni Malatyaspor'un orta saha oyuncusu Ahmed Ildız ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde konuşan kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, yeni sezon için kadrolarını güçlendirmeye devam ettiklerini söyledi.

Transferde hareketli günlerin devam ettiğini anlatan Çavuşoğlu, "Bugün aramıza Ahmed Ildız'ı kattık. Yeni Malatyaspor'da geçen sezon başarılı bir sezon geçirmişti. İnşallah bundan sonra Alanyasporumuz için ter dökecek. Kaliteli bir futbolcu, burada daha fazla bir çıkış yakalayacaktır. Buna inanıyoruz." dedi.

Çavuşoğlu, yeni sezon için transfer çalışmalarının sürdüğünü de belirterek, "Öncelikle eksik bölgelerimize takviye yapmayı planlıyoruz. Uçaklarımız havada dolaşıyor. Taraftarlarımız rahat olsun." diye konuştu.

Orta saha oyuncusu Ahmed Ildız ise Alanya'da çıkış yakalayacağına inandığını kaydetti.

Alanyaspor ve kendisi için transferin hayırlı olmasını dileyen 24 yaşındaki Ahmed, "3 yıl buraya kendimizi bağladık. Kanımızın son damlasına kadar mücadele edeceğiz. Her şey güzel olacak. Bu sezon yukarılarda oynayacağız. Güzel bir sezon geçmesini diliyorum. Taraftarlarımızla bir araya geleceğimiz yeni sezonda statta görüşmek dileğiyle." şeklinde konuştu.

Açıklamaların ardından Ahmed Ildız, kendisini 3 yıllığına turuncu-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Aytemiz Alanyaspor, Ahmed Ildız'ı kadrosuna kattı
Aytemiz Alanyaspor, Ahmed Ildız'ı kadrosuna kattı
Aytemiz Alanyaspor, Ahmed Ildız'ı kadrosuna kattı
Aytemiz Alanyaspor, Ahmed Ildız'ı kadrosuna kattı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Kurt

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