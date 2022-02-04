Galatasaray, Aytaç Kara'yı Göztepe'ye kiraladı - Haberler Spor
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Galatasaray, Aytaç Kara'yı Göztepe'ye kiraladı

AA, Süha Gür - Spor
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Galatasaray, Aytaç Kara'yı Göztepe'ye kiraladı

Galatasaray Kulübü, futbolcusu Aytaç Kara'yı sezon sonuna kadar Göztepe'ye kiraladığını duyurdu.

Galatasaray Kulübü, futbolcusu Aytaç Kara'yı sezon sonuna kadar Göztepe'ye kiraladığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara'nın, 2021-2022 sezonu sonuna dek geçici transferi için Göztepe Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Aytaç, sezon başında Kasımpaşa'dan bedelsiz olarak kadroya dahil edilmişti.

Galatasaray, Aytaç Kara'yı Göztepe'ye kiraladı

Galatasaray, Aytaç Kara'yı Göztepe'ye kiraladı

AA / Süha Gür - Spor

Galatasaray, Aytaç Kara, Göztepe, Spor, Haber

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