Galatasaray, Aytaç Kara'yı Göztepe'ye kiraladı
Galatasaray Kulübü, futbolcusu Aytaç Kara'yı sezon sonuna kadar Göztepe'ye kiraladığını duyurdu.
Galatasaray Kulübü, futbolcusu Aytaç Kara'yı sezon sonuna kadar Göztepe'ye kiraladığını duyurdu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara'nın, 2021-2022 sezonu sonuna dek geçici transferi için Göztepe Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.
Aytaç, sezon başında Kasımpaşa'dan bedelsiz olarak kadroya dahil edilmişti.