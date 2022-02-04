Galatasaray, Aytaç Kara'yı Göztepe'ye kiraladı

Galatasaray Kulübü, futbolcusu Aytaç Kara'yı sezon sonuna kadar Göztepe'ye kiraladığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Aytaç Kara'nın, 2021-2022 sezonu sonuna dek geçici transferi için Göztepe Spor Kulübü ile anlaşmaya varılmıştır." denildi.

Aytaç, sezon başında Kasımpaşa'dan bedelsiz olarak kadroya dahil edilmişti.