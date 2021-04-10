Ayşe Begüm Onbaşı sezona 3 Türkiye şampiyonluğu ile başladı
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Ayşe Begüm Onbaşı sezona 3 Türkiye şampiyonluğu ile başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Ayşe Begüm Onbaşı sezona 3 Türkiye şampiyonluğu ile başladı

Aerobik cimnastik dalında dünya ve Avrupa şampiyonu olan Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Manisa'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'na damga vurdu.

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Aerobik cimnastik dalında dünya ve Avrupa şampiyonu olan Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Manisa'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'na damga vurdu. Ayşe Begüm Onbaşı, Büyük Kadınlar kategorisinde bir kez daha Türkiye şampiyonluğunu elde ederken, Karışık Çiftler ve Trio kategorilerinde de zirveyi kimseye bırakmadı.

Aerobik cimnastik disiplininde Türkiye'nin başarılı sporcularından Ayşe Begüm Onbaşı, madalyalarına yenilerini Türkiye Şampiyonası'nda ekledi. Manisa'daki Muradiye Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Aerobik Cimnastik Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden Onbaşı, organizasyonu 3 altın madalya ile noktaladı. Aerobik cimnastik disiplininde dünya ve Avrupa şampiyonu olan Ayşe Begüm Onbaşı, son şampiyon unvanı ile mücadele ettiği büyük kadınlar kategorisinde altın madalyaya uzandı. Ayşe Begüm Onbaşı, Karışık Çiftler ve Trio kategorilerinde de zirveyi kimseye bırakmayarak 2021 sezonuna 3 altın madalya ile başlamış oldu.

"İlk hedefime ulaştım"

Aktif yarışmalara uzun süre verilen ara sonrasında çok önemli bir başarıya imza attığını belirten Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, "Bu sene eğer şartlar izin verirse çok yoğun bir program bizi bekliyor. Bu yoğun takvimde ilk hedefim, Avrupa ve Dünya şampiyonaları öncesinde Türkiye Şampiyonluğuna bir kez daha ulaşmaktı. Hedefime de ulaşabildiğim için çok mutluyum. Umarım bu sene kendime koyduğum diğer hedeflere de bir bir ulaşıp bana inanan ve destekleyen herkesi gururlandırmaya devam edeceğim" dedi. - İSTANBUL

Ayşe Begüm Onbaşı sezona 3 Türkiye şampiyonluğu ile başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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