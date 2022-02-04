Ayrılık resmen gerçekleşti! Genç yıldız, Süper Lig ekibine kiralandı - Haberler Spor
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Ayrılık resmen gerçekleşti! Genç yıldız, Süper Lig ekibine kiralandı

Haberler.com - Spor
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Fenerbahçe, genç yıldızı Muhammed Gümüşkaya'yı Giresunspor'a kiraladı. Sarı-lacivertliler, resmi siteden yaptığı açıklamada, "Futbol Akademimizin son dönemde yetiştirdiği yıldızlardan olan Muhammed Gümüşkaya'nın kariyer gelişim planlaması çerçevesinde, oyuncumuzun ligin geri kalan bölümünde Giresunspor'a kiralık olarak verilmesi kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verdi.

Fenerbahçe'nin 4 yıllık yeni sözleşme imzaladığı Muhammed Gümüşkaya, sezon sonuna kadar Giresunspor'a kiralandı.

"KARİYER PLANLAMASI ÇERÇEVESİNDE GİRESUNSPOR'A KİRALANDI"

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol Akademimizin son dönemde yetiştirdiği yıldızlardan olan Muhammed Gümüşkaya'nın kariyer gelişim planlaması çerçevesinde, oyuncumuzun ligin geri kalan bölümünde Giresunspor'a kiralık olarak verilmesi kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

BU SEZON 18 MAÇTA GÖREV ALDI

21 yaşındaki futbolcu sarı-lacivertli formayla bu sezon 18 maçta görev alırken, 1 kez de gol attı.

Haberler.com - Spor

Muhammed Gümüşkaya, Fenerbahçe, Süper Lig, Spor, Haber

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