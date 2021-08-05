Aylin Tutgun Ünal kimdir? Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal hayatı ve biyografisi!

Haberler.com Youtube kanalında "Kuşaklar Arası Çatışma Nasıl Ortaya Çıkar?" hakkında açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal hakkında Aylin Tutgun Ünal kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kuşak nedir? Baby boomer nedir? Kuşaklar arası çatışma nasıl ortaya çıkar? X kuşağı nedir? Y kuşağı nedir? sorularına da yanıt veren Aylin Tutgun Önal'ın hayatı ve biyografisi!