Aylin Tutgun Ünal kimdir? Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal hayatı ve biyografisi!
Haberler.com Youtube kanalında "Kuşaklar Arası Çatışma Nasıl Ortaya Çıkar?" hakkında açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal hakkında Aylin Tutgun Ünal kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Kuşak nedir? Baby boomer nedir? Kuşaklar arası çatışma nasıl ortaya çıkar? X kuşağı nedir? Y kuşağı nedir? sorularına da yanıt veren Aylin Tutgun Önal'ın hayatı ve biyografisi!
Aylin Tutgun Ünal kimdir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Haberler.com Youtube kanalında, kuşaklar hakkında sorulan sorulara yanıt veren Doç. Dr. Aylin Tutgun Önal'ın hayatı ve biyografisi!
AYLİN TUTGUN ÜNAL KİMDİR?
Aylin Tutgun Ünal, 1 Ekim 1983 Kartal/Yakacık doğumludur. İlköğretim ve lise eğitimini Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tamamladıktan sonra 2002 yılında İstanbul Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi'nde Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Programı'na başlamıştır.
2006 yılında lisans eğitimini bölüm 3.'sü olarak tamamlamıştır. 2009 yılında yine Marmara Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Anabilim Dalı'nda yüksek lisans mezunu olmuştur. 2015 yılında Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Anabilim Dalı bünyesinde bulunan Bilişim Bilim Dalı'nda doktora eğitimini tamamlamıştır. İstanbul'da pek çok üniversitede öğretim görevlisi olarak görev yapmıştır. Şu an Üsküdar Üniversitesi Yeni Medya ve Gazetecilik Bölümü'nde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapmaktadır. Yeni medya, sosyal medya, sosyal medya bağımlılığı, sosyal medya gazeteciliği, yalnızlık, kuşaklar, gençlik ve aile konuları üzerinde çalışmaktadır.
DOÇ. DR. AYLİN TUTGUN ÖNAL HABERLER.COM YOUTUBE KANALINDA!
Kuşak nedir? Baby boomer nedir? Kuşaklar arası çatışma nasıl ortaya çıkar? X kuşağı nedir? Y kuşağı nedir? sorularını Doç. Dr. Aylin Tutgun Ünal yanıtladı.