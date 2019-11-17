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Aykut Kocaman ve Aziz Yıldırım Nihat Çetin'in cenazesinde bir araya geldi

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Genç Milli Takımlar ve Futbol Gelişim Direktörlüğü'nden sorumlu milli takımlar koordinatörü Oğuz Çetin'in babası Nihat Çetin son yolculuğuna uğurlandı.

17.11.2019 17:30 | Son Güncelleme: 17.11.2019 17:41
Aykut Kocaman ve Aziz Yıldırım Nihat Çetin'in cenazesinde bir araya geldi

Fenerbahçe efsanesi 'in babası son yolculuğuna uğurlandı. ile cenazede bir araya geldi ve kısa süre sohbet etti.

Aykut Kocaman yıllarca beraber forma giydiği takım arkadaşı Oğuz Çetin'in hemen yanında saf tuttu. Rıdvan Dilmen ve Rüştü Reçber de cenazeye katılanlar arasındaydı. Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan da cenazeye katıldı.


Haber Videosu: Aykut Kocaman ve Aziz Yıldırım Nihat Çetin'in cenazesinde bir araya geldi
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