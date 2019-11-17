Aykut Kocaman ve Aziz Yıldırım Nihat Çetin'in cenazesinde bir araya geldi

17.11.2019 17:30 | Son Güncelleme: 17.11.2019 17:41

Fenerbahçe efsanesi Oğuz Çetin'in babası Nihat Çetin son yolculuğuna uğurlandı. Aykut Kocaman ile Aziz Yıldırım cenazede bir araya geldi ve kısa süre sohbet etti.

Aykut Kocaman yıllarca beraber forma giydiği takım arkadaşı Oğuz Çetin'in hemen yanında saf tuttu. Rıdvan Dilmen ve Rüştü Reçber de cenazeye katılanlar arasındaydı. Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan da cenazeye katıldı.