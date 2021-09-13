Aykut Kocaman'la 4 haftada puan alamayan Başakşehir, Şenol Güneş'e teklif yaptı - Haberler Spor
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Aykut Kocaman'la 4 haftada puan alamayan Başakşehir, Şenol Güneş'e teklif yaptı

Haberler.com - Haberler | Spor

Süper Lig'de oynadığı 4 maçta galibiyet göremeyen Başakşehir'de Aykut Kocaman döneminin kapanması an meselesi. 2019-20 sezonunun şampiyonu, Kocaman'ın yerine Şenol Güneş'i getirmek için girişimlere başladı. Fenerbahçe karşılaşması, Kocaman'ın kaderini belirleyecek.

Mynet'in haberine göre; Başakşehir'de Aykut Kocaman'ın yerine Şenol Güneş düşünülüyor. 2021-22 sezonunda henüz puanla tanışamayan Başakşehir'de Aykut Kocaman'ın koltuğu sallanıyor.

Aykut Kocaman'la 4 haftada puan alamayan Başakşehir, Şenol Güneş'e teklif yaptı

TEKLİF GİTTİ

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın, geçtiğimiz günlerde Şenol Güneş'le temasa geçtiği belirtildi. Ancak Güneş, bir süre takım çalıştırmak istemediğini iletti.

FENERBAHÇE MAÇI SON ŞANS

Başakşehir, Fenerbahçe maçında da kaybetmesi halinde 5. hafta sonunda 0 puanda kalacak. Bu sonuç halinde Aykut Kocaman'ın biletinin kesileceği ileri sürüldü.

Aykut Kocaman'la 4 haftada puan alamayan Başakşehir, Şenol Güneş'e teklif yaptı
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Haber: Aykut Kocaman'la 4 haftada puan alamayan Başakşehir, Şenol Güneş'e teklif yaptı - Haberler Spor
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