Aykut Kocaman'la 4 haftada puan alamayan Başakşehir, Şenol Güneş'e teklif yaptı
Süper Lig'de oynadığı 4 maçta galibiyet göremeyen Başakşehir'de Aykut Kocaman döneminin kapanması an meselesi. 2019-20 sezonunun şampiyonu, Kocaman'ın yerine Şenol Güneş'i getirmek için girişimlere başladı. Fenerbahçe karşılaşması, Kocaman'ın kaderini belirleyecek.
Mynet'in haberine göre; Başakşehir'de Aykut Kocaman'ın yerine Şenol Güneş düşünülüyor. 2021-22 sezonunda henüz puanla tanışamayan Başakşehir'de Aykut Kocaman'ın koltuğu sallanıyor.
TEKLİF GİTTİ
Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın, geçtiğimiz günlerde Şenol Güneş'le temasa geçtiği belirtildi. Ancak Güneş, bir süre takım çalıştırmak istemediğini iletti.
FENERBAHÇE MAÇI SON ŞANS
Başakşehir, Fenerbahçe maçında da kaybetmesi halinde 5. hafta sonunda 0 puanda kalacak. Bu sonuç halinde Aykut Kocaman'ın biletinin kesileceği ileri sürüldü.
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