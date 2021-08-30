Aykut Kocaman'ın savunma futbolu, Caiçara'yı çıldırttı! Futbolcu yaptığı paylaşım sonrası kadro dışı kaldı

Süper Lig'de oynadığı 3 karşılaşmada da puan alamayan Başakşehir'de Junior Caiçara, teknik direktör Aykut Kocaman'ı eleştiren bir paylaşımda bulundu. Brezilyalı futbolcu paylaşımında, "Savunmayı düşünerek oynadığımızı herkes biliyor fakat biz geçmişte böyle oynamıyor, her rakibi eşit görüp saldırıyorduk. Ve bu bize şampiyonluğu getirmişti. Şu anda tüm sistemi değiştirmenin anlamı yok" ifadelerini kullandı. Caiçara bu açıklamalarının ardından kadro dışı bırakıldı.