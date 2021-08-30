Aykut Kocaman'ın savunma futbolu, Caiçara'yı çıldırttı! Futbolcu yaptığı paylaşım sonrası kadro dışı kaldı
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Aykut Kocaman'ın savunma futbolu, Caiçara'yı çıldırttı! Futbolcu yaptığı paylaşım sonrası kadro dışı kaldı

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Süper Lig'de oynadığı 3 karşılaşmada da puan alamayan Başakşehir'de Junior Caiçara, teknik direktör Aykut Kocaman'ı eleştiren bir paylaşımda bulundu. Brezilyalı futbolcu paylaşımında, "Savunmayı düşünerek oynadığımızı herkes biliyor fakat biz geçmişte böyle oynamıyor, her rakibi eşit görüp saldırıyorduk. Ve bu bize şampiyonluğu getirmişti. Şu anda tüm sistemi değiştirmenin anlamı yok" ifadelerini kullandı. Caiçara bu açıklamalarının ardından kadro dışı bırakıldı.

Lige kabus gibi bir başlangıç yapan Medipol Başakşehir, Ligin ilk 3 haftasında hiç puan toplayamadı. Bu durumdan sorumlu olarak teknik direktör Aykut Kocaman'ı gösteren Junior Caiçara, kadro dışı bırakıldı.

"ŞU ANDA TÜM SİSTEMİ DEĞİŞTİRMENİN ANLAMI YOK"

Brezilyalı futbolcu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Savunmayı düşünerek oynadığımızı herkes biliyor fakat biz geçmişte böyle oynamıyor, her rakibi eşit görüp saldırıyorduk. Ve bu bize şampiyonluğu getirmişti. Şu anda tüm sistemi değiştirmenin anlamı yok. Bu benim fikrim. Mesajımdan rahatsız olanlardan özür dilerim ama hislerim böyle" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalarının hemen ardından Caiçara, turuncu-lacivertli kulüp tarafından kadro dışı bırakıldı.

Aykut Kocaman'ın savunma futbolu, Caiçara'yı çıldırttı! Futbolcu yaptığı paylaşım sonrası kadro dışı kaldı
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Ali Gülhan
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Aykut Kocaman'ın savunma futbolu, Caiçara'yı çıldırttı! Futbolcu yaptığı paylaşım sonrası kadro dışı kaldı - Haberler Spor
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