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Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor

İlhan Palut'la yol ayrımına gelen ve sezon biter bitmez genç hocanın sözleşmesini feshedecek olan Göztepe, gelecek yıl için takımın başına Aykut Kocaman'ı getirmeye karar verdi.

16.07.2020 12:19 | Son Güncelleme: 16.07.2020 12:42

Süper Lig'de ligi orta sıralarda bitirmeyi garantileyen Göztepe, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Göztepe'de kötü gidişin faturası teknik direktör İlhan Palut'a kesildi. 43 yaşındaki hocayla yollarını ayırmaya hazırlanan İzmir temsilcisinde ana gündem maddesi ise Aykut Kocaman.

Sarı kırmızılı ekip, teknik direktörlük koltuğu için Aykut Kocaman'ı düşünüyor. Deneyimli teknik adamla görüşecek olan Göztepe'nin Kocaman'la altyapıyı da kapsayan büyük bir projeye imza atmak istediği ifade edildi.

SEZON BİTER BİTMEZ GÖRÜŞME YAPILACAK

Başkan Mehmet Sepil, yeni stadın açılmasıyla birlikte gelecek sezon hem üst sıralara oynayan hem de altyapısıyla da ayağa kalkan bir Göztepe oluşturmanın peşinde. İzmir ekibi bu projeyi hayata geçirmek için ise kulübü sportif anlamda organizasyonu kurabilecek bir çalıştırıcıya emanet etmek istiyor.

Son olarak Konyaspor'u çalıştıran başarılı hoca ile sezon biter bitmez görüşme yapılacak.

A TAKIM YENİDEN YAPILANIYOR

A Takım'ın yeniden organize edilmesi, altyapıyla ilgili kapsamlı bir sistemin hayata geçirilmesi ve kulübün yapısının tamamen değiştirilmesini hedefleyen Göztepe, bu planı tamamen Kocaman'la gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

(Fanatik)

Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
Haber Yorumları (3)
FISS: berabere kalır durur :D
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KONYALI RAMAZAN: AMAN HOCAM ORAYA GİT SEN BOŞ KALDINMI YA KONYAYA YA FENERE GİDERSİN ZATEN, , SAĞOL HER ŞEY İÇİN DOYDUK SENİN KISIR FUTBOLUNA, ,
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MEMLEKETİM: Degisen hic birsey olmaz.
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