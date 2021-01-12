Aykut Kocaman, Gaziantep FK'nın başına geçeceği haberlerini yalanladı
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Aykut Kocaman, Gaziantep FK'nın başına geçeceği haberlerini yalanladı

12.01.2021 09:05 | Son Güncelleme: 12.01.2021 09:15

Deneyimli teknik adam Aykut Kocaman, Süper Lig takımlarından Gaziantep FK'nın gündemine gelmesinin ardından açıklama yaptı. Kocaman, sezon sonuna kadar takım çalıştırmayacağını ifade etti.

Süper Lig takımlarından Gaziantep FK'de Marius Sumudica'nın görevden ayrılmasının ardından Aykut Kocaman ismi gündeme geldi. Aykut Kocaman, Sporx'e özel bir açıklama yaparak geleceğiyle ilgili net ifadeler kullandı.

"HAYATTA BÜYÜK KONUŞMAMAK LAZIM"

Aykut Kocaman "Sezon sonuna kadar çalışmayacağım. Birincisi sağlık anlamında salgının yarattığı bir takım şeyler olacak. İkincisi meslek sağlığı odaklı bakıldığı zaman da acayip bir şey olacaktı. Hayatta büyük konuşmamak lazım. Hayatın bize getirecekleri ne olur bilemiyorum ama fikrimi değiştireceğimi de zannetmiyorum. Yüzde 99,9 bu sezon için takım çalıştırmayı düşünmüyorum." dedi.

"TAKIM AYRIMI YAPMIYORUM"

Deneyimli teknik adam ayrıca "Takım ayrımı yapmıyorum ve yapmayacağım da. Gaziantep FK çok iyi bir noktada. İyi bir kadroları var. Dediğim gibi çok büyük konuşmamakla beraber bu sezon takım çalıştırmayı düşünmüyorum." diyerek sözlerini noktaladı.

Aykut Kocaman, Gaziantep FK'nın başına geçeceği haberlerini yalanladı
Haber Yorumları (3)
MALATYASPOR: Aykut Kocaman Malatyaspor''a yakışır. Hamza Hamzaoğlu İSTİFA
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MENERMAHÇE: KISACA ÜST SIRALARA ANTEP OYNUYOR BEN MENERBAHÇEME RAKİP OLAMAM DİYOR. . .
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BRO: Aykt Hoca Malatyaspor''a gelsin. Hamzaoğlu derhal gitsin, takımı mahvetti.
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