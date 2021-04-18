Aykut Kocaman, Demba Ba'yı kadroya almadı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, herhangi bir sakatlığı ya da cezası bulunmayan Demba Ba'yı Fenerbahçe karşısında kadroya almadı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Aykut Kocaman, herhangi bir sakatlığı ya da cezası bulunmayan Demba Ba'yı Fenerbahçe karşısında kadroya almadı. Kocaman, Ba'nın olmayışını; 'Benim tercihim' diyerek açıkladı.

Süper Lig'in 35. haftasında Başakşehir, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Düşme potasından uzaklaşmak adına mutlak galibiyete ihtiyacı olan turuncu-lacivertlilerde Aykut Kocaman, sürpriz bir karara imza attı. Kocaman, Demba Ba'yı 20 kişilik kadroya almadı. Sakatlığı olmayan Senegalli futbolcunun sarı-lacivertliler karşısında yer alamamasına ilişkin Kocaman, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, 'Benim tercihim' ifadelerini kullandı.

Demba Ba, bu sezon Süper Lig'de 26 maçta görev aldı ve takımına 5 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

(Uygar Aydın/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı