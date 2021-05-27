Aykut Kocaman üstünden gönderme yapan Altınordu Başkanı'nın kurduğu cümleler hayrete düşürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aykut Kocaman üstünden gönderme yapan Altınordu Başkanı'nın kurduğu cümleler hayrete düşürdü

Haberler.com - Haberler | Spor

Süper Lig biletini play-off finalinde Altay'a kaptıran Altınordu'da Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın yaptığı açıklamalar gündemi salladı. Özkan, Fenerbahçe'nin eski hocası Kocaman'la ilgili açılan konuda, "Kocaman'ın çıkışını hatırladım, ikincilere hiç mi yer yok! Bu topraklar hep böyle kahpe ve nankör mü olacak!" ifadelerini kullandı.

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, gündemi sallayacak açıklamalar yaptı. Özkan, Fenerbahçe'nin eski hocası Aykut Kocaman'la ilgili açılan konuda kullandığı ifadelerde aşırıya kaçtı. Özkan'ın sözleri sosyal medyanın tepkisin çekti.

İşte Altınordu Başkanı'nın ifadeleri:

"ALLAH YOLLARINI AÇIK ETSİN"

"Yıllar önce Aykut Kocaman'ın çıkışını hatırladım. İkincilere hiç mi yer yok! Bu topraklar hep böyle "kahpe" ve "nankör" mü olacak! Altay Süper Lige çıktı, Allah gani gani yollarını açık etsin. Konuş, konuş, konuş. Bir de Altınordu'nun misyonunun hakkını ver.

"YABANCI OYNATMAMAK HERKESİN HARCI DEĞİL"

Bir de Altınordu'nun misyonunun hakkını ver. Bir de orada ustalığa geçiş seremonisine çıkan Hüseyin Eroğlu'dan bahset be kardeşim. 'Yabancı oynatmadan, 19-20 yaşında gençlere yer vererek buralara gelmek her babayiğidin harcı değil.' deyiver be kardeşim.

"BU TOPRAKLARIN ÇOCUKLARINA İMKAN VERECEĞİZ"

Altınordu arması bu toprakların çocuklarına güvenmeye, onlara imkan sağlamaya, onları Avrupa'nın en büyük 5 ligine ihraç etmeye yönelik çalışmalarına devam edecektir."

Aykut Kocaman üstünden gönderme yapan Altınordu Başkanı'nın kurduğu cümleler hayrete düşürdü
Gökhan Gönül'ün yerine Antalya'nın 2000 doğumlu sağ beki Bünyamin geliyor
Gökhan Gönül'ün yerine Antalya'nın 2000 doğumlu sağ beki Bünyamin geliyor
Hırsızlar, ünlü yorumcu Tümer Metin'in arabasının farlarını çaldı
Hırsızlar, ünlü yorumcu Tümer Metin'in arabasının farlarını çaldı
Haber Yorumları (2)
ÇINAR SARAÇ: Altınordu kulübü ticaret kulübü , Altay süper lige çıksın diye bilerek isteyerek hediye ettiler kimse çıkıpta Altınordu kulübü şerefli kulüp demesin , başkanları biz çıkmayız süper ligde işimiz yok oyuncu satıyoruz yetiştiriyoruz diyor bu zihniyet varsa gidin üçüncü ligde oynayın
Cevap Yaz 7 4 Yayından Kaldır
SENAR: iyide ne olsun istiyorsunuz? hakkınız mı yendi? penaltınız mı verilmedi, şikayetiniz ne? bu seferlik olmadı, kısmet seneye artık.
Cevap Yaz 4 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Volkan Bozkır Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hülya Avşar Deniz Çakır Burak Sergen Barış Murat Yağcı
Spor Arda Turan Abdullah Avcı Sergen Yalçın Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aykut Kocaman üstünden gönderme yapan Altınordu Başkanı'nın kurduğu cümleler hayrete düşürdü - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.05.2021 18:28:03. #1.13#

title