Aykut Kocaman'dan Hıncal Uluç'a: Türk Sporunun Yozlaşmasının Baş Mimarları

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Beşiktaş'ın çıkmama kararı aldığı Türkiye Kupası mücadelesi öncesinde gazeteci Hıncal Uluç için, "Türk futbolunun yozlaşmasının baş mimarı" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, geçtiğmiz günlerde A Spor'da yorum yapan gazeteci Hıncal Uluç'un Martin Skrtel ile sözlerine sert yanıt verdi. Uluç'un sözlerine, "Saçma sapan bir ironi yapmış" diyen sarı-lacivertlilerin çalıştırıcısı, "Türk sporunun yozlaşmasının sebebi bu tipler ve onların düşünceleri" ifadesini kullandı.

Kocaman Uluç ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

İroni'nin de bir kalitesi olur ya. Bu yaştaki insanların bu şekilde konuşması son derece acı. Ben de söylemiştim zat-ı muhteremle ilgili olarak, kanaat önder olarak gözükmüştü uzun bir zamanlar ki bence öyle değil. Türk sporunun yozlaşmasının baş mimarıdır bu tipler ve düşünceleri maalesef. Yine yanlış ve saçma sapan bir ironi yapmış. İnsanları birbirine düşürmek için başka ve farklı bir ironi yapmış.

ULUÇ NE DEMİŞTİ?

Sözleriyle gündem yaratan Hıncal Uluç, "Haftanın olayı bence; Martin Skrtel'in kafasının yarılmasıdır. Şenol Güneş'in kafasına bir cisim geldi, 5 dikiş atıldı, 24 saat gözetim altında kaldı. Aylut Kocaman ilk olarak buna, 'komplo' dedi. Sonrasında işin içine uzman doktoru dahil ederek olayı uzun uzun anlattı. Bu da yetmedi! Kasımpaşa - Fenerbahçe maçından sonra, 'işte kan böyle olur' dedi. Ben de şu yorumu yapıyorum. Skrtel'in kafasını, Fenerbahçe'nin doktoru yarıp kanattı, bu planı da Aykut Kocaman yaptı. Aykut Kocaman'ın komplo üretme yetkisi varsa benim de var. Skrtel'in kafasının yarılması ve dikiş atılması bence komplo" dedi.

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YORUMLAR (24)

  • CHİVASLI:
    Hıncal cupp diye oturtuyor adam doğruyu söylüyor çoğu zaman , eski toprak nede olsa biliyor kimin ne olduğunu
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  • F:
    abi 80 yaşinda adamın fikrini düşüncesini sorarsan alacagin cevap bu olur yani ne bekliyodunuz normal bi cevapmi atalar boşa dememiş yaş 70 iş bitmiş tv çıkmayı bırak dışarı çıkması bile sakıncalı tek başına
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