Aykut Akgün yeniden Bursaspor'da
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Aykut Akgün yeniden Bursaspor'da

Aykut Akgün yeniden Bursaspor'da
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bursaspor ile olan sözleşmesi geçtiğimiz sezon sonunda sona eren Aykut Akgün ile yeniden anlaşma sağlandı.

Bursaspor ile olan sözleşmesi geçtiğimiz sezon sonunda sona eren Aykut Akgün ile yeniden anlaşma sağlandı. Tecrübeli futbolcu yeşil-beyazlı takımın bugünkü antrenmanına katıldı.

Transfer tahtasını henüz açamayan TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'da sözleşmesi sona eren futbolcularla anlaşmalar sağlanmaya devam ediyor. Yeşil-beyazlı kulüp, Cüneyt Köz'den sonra Aykut Akgün'le de el sıkıştı. Son iki sezondur Bursaspor forması giyen tecrübeli futbolcunun sözleşmesi, geçtiğimiz sezon sonunda sona ermişti. Yeşil-beyazlı yönetim, uzun görüşmelerin ardından anlaşmaya vardığı 34 yaşındaki futbolcu, bu akşamki antrenmanda da yerini aldı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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