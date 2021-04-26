Aydıncık'ta yenidünya çiftçilerin yüzünü güldürdü
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Aydıncık'ta yenidünya çiftçilerin yüzünü güldürdü

Aydıncık'ta yenidünya çiftçilerin yüzünü güldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

MERSİN (İHA) – Mersin'in Aydıncık ilçesinde, açıkta yetişen yenidünyanın hasadı başladı.

MERSİN (İHA) – Mersin'in Aydıncık ilçesinde, açıkta yetişen yenidünyanın hasadı başladı. Bu yıl rekoltenin yüksek olması ve talebin artması çiftçileri sevindirdi.

Mersin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Aydıncık ilçesi Yenikaş Mahallesinde açıkta yetiştirilen yenidünya meyvesinin hasadına başlandı. Çiftçiler, bu yıl hem ürünün bol olmasından hem de yoğun talep görmesinden memnun.

Aydıncık Kaymakamı Volkan Özer, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Ömerkahyaoğlu ile birlikte, yenidünya hasadı yapan çiftçileri ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

İlçe Müdürü Ömerkahyaoğlu, "İlçemizde yetiştiriciliği yapılan yenidünya meyvesinde bu yıl rekoltenin yüksek olması ve talebin yoğunluğu çiftçilerimizin yüzünü güldürüyor. Çiftçilerimize bol kazançlı bir sezon geçirmelerini diliyorum" dedi. - MERSİN

Aydıncık'ta yenidünya çiftçilerin yüzünü güldürdü
Aydıncık'ta yenidünya çiftçilerin yüzünü güldürdü
Aydıncık'ta yenidünya çiftçilerin yüzünü güldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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