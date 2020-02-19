Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

19.02.2020 10:51 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:51

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,18 TL'den işlem gördü.



Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,18 TL en çok 10,18 TL ve Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,25 TL en çok 20,00 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA