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Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,18 TL'den işlem gördü.

19.02.2020 10:51 | Son Güncelleme: 19.02.2020 10:51
Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan fiyatlar

Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağının kilogramı 10,18 TL'den işlem gördü.


Aydın Ticaret Borsasında günlük işlem gören ürünler ve fiyatlar şu şekilde oluştu: Naturel Ham Zeytinyağı, Hazır Tacir Satışı olarak en az 10,18 TL en çok 10,18 TL ve Kuru İncir, Hazır Tacir Satışı olarak en az 11,25 TL en çok 20,00 TL. - AYDIN

Kaynak: İHA
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