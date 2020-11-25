Aydın Ticaret Borsası
25.11.2020 16:01 | Son Güncelleme: 25.11.2020 16:04
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 17 lira, en yüksek 34,27 liradan satıldı.
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 17 lira, en yüksek 34,27 liradan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Kuru incir
|17,00
|34,27
|Sıra mısır
|1,75
|1,75
|Natürel ham zeytinyağı
|13,72
|13,72
|Aydın memecik yeşil zeytin
|3,80
|6,80
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun
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