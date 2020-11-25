Aydın Ticaret Borsası
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Aydın Ticaret Borsası

25.11.2020 16:01 | Son Güncelleme: 25.11.2020 16:04
Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 17 lira, en yüksek 34,27 liradan satıldı.

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 17 lira, en yüksek 34,27 liradan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn düşük (lira)En yüksek (lira)
Kuru incir 17,00 34,27
Sıra mısır 1,75 1,75
Natürel ham zeytinyağı 13,72 13,72
Aydın memecik yeşil zeytin 3,80 6,80

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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