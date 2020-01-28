Aydın Ticaret Borsası
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 liradan, en yüksek 26 lira 61 kuruştan satıldı.
28.01.2020 12:50 | Son Güncelleme: 28.01.2020 12:50
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 liradan, en yüksek 26 lira 61 kuruştan satıldı.
Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira
|Kuru incir
|10,00
|26,61
|Naturel ham zeytinyağı
|12,05
|16,90
|Siyah salamura zeytin
|5,00
|5,00
|Aydın kestanesi
|15,00
|19,00
|Sıra mısır
|1,14
|1,20
Kaynak: AA