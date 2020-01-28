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Aydın Ticaret Borsası

Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 liradan, en yüksek 26 lira 61 kuruştan satıldı.

28.01.2020 12:50 | Son Güncelleme: 28.01.2020 12:50
Aydın Ticaret Borsası

Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 10 liradan, en yüksek 26 lira 61 kuruştan satıldı.

Borsada işlem gören bazı ürünlerin fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira
Kuru incir10,00 26,61
Naturel ham zeytinyağı12,05 16,90
Siyah salamura zeytin 5,00 5,00
Aydın kestanesi 15,00 19,00
Sıra mısır 1,14 1,20

Kaynak: AA
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