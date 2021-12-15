Aydın Ticaret Borsası
AA / Ferdi Uzun - Haberler | Ekonomi
Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 21 lira, en yüksek 35,50 liradan satıldı.
AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında kuru incirin kilogramı en düşük 21 lira, en yüksek 35,50 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
|Ürün
|En düşük (lira)
|En yüksek (lira)
|Kuru incir
|21,00
|35,50
|Naturel ham zeytinyağı
|27,85
|27,85
|Salamuralık zeytin
|6,13
|10,50
AA / Ferdi Uzun - Ekonomi Haberleri
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