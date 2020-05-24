AYDIN-Fatma Sena'ya doğum günü sürprizi
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AYDIN-Fatma Sena'ya doğum günü sürprizi

Fatma Sena'ya doğum günü sürpriziAYDIN'ın İncirliova ilçesinde 10 yaşındaki Fatma Sena Şan'a, polis memuru olan babasının meslektaşlarınca pastalı doğum günü sürprizi yapıldı.

24.05.2020 14:36 | Son Güncelleme: 24.05.2020 14:41

Fatma Sena'ya doğum günü sürprizi

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde 10 yaşındaki Fatma Sena Şan'a, polis memuru olan babasının meslektaşlarınca pastalı doğum günü sürprizi yapıldı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Ramazan Şan ve Halime Şan çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü ilkokul 3'üncü sınıf öğrencisi Fatma Sena Şan, 20 yaş ve altının sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evde izole yaşam sürdürüyor. Doğum günü gelen Fatma Sena Şan için İncirliova Kaymakam Korumalığı görevini yürüten polis memuru babası Ramazan Şan, Vefa Sosyal Destek Grubun da görev yapan meslektaşlarıyla sürpriz yaptı. Fatma Sena Şan, kapıda elinde pastayla polisleri görünce mutlu oldu. Polislerle birlikte pastasını kesen Fatma Sena Şan, Polis ağabey ve polis ablama çok teşekkür ederim. Beni bu doğum günümde yalnız bırakmayarak çok mutlu ettiler dedi. Anne Halime Şan ise, Hiç haberimiz yokken kızımı mutlu ettiler. Bizde çok mutlu olduk. İlk kez böyle bir şey yaşadık dedi.

AYDIN-Fatma Sena'ya doğum günü sürprizi

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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