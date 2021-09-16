Aydın Doğan, 120 milyon lira sermaye ile sigorta şirketi kuruyor - Haberler Ekonomi
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Aydın Doğan, 120 milyon lira sermaye ile sigorta şirketi kuruyor

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Doğan Holding, sigorta şirketi kurmak için girişimlere başladı. Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, 120 milyon lira sermayeyle kurulacak şirketin, yasal izinlerin ardından faaliyete geçeceği belirtildi.

Doğan Holding, iştiraki Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile sigortacılık sektöründe faaliyet göstermek üzere Doğan Trend Sigorta A.Ş. unvanlı bir şirket kurulmasına karar verdi.

120 MİLYON TL SERMAYESİ OLACAK

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre holdingin doğrudan bağlı ortaklığı Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin yönetim kurulunda sigortacılık alanında faaliyet göstermek üzere Doğan Trend Sigorta A.Ş.'nin 120 milyon TL sermaye ile kuruluşuna teşebbüs edilmesi kararı çıktı.

ŞİRKET YASAL İZİNLERİN ARDINDAN FAALİYETE GEÇECEK

Açıklamada Doğan Trend Sigorta'nın gerekli yasal izinlerin alınmasını takiben faaliyete geçeceği belirtildi. Şirketin sigortacılık faaliyetlerini, dijital bir e-ticaret platformu üzerinden, acenteleri ve iş ortaklıklarıyla birlikte yeni ekonomi trendlerine uygun bir şekilde gerçekleştirmesi hedefinde olduğu açıklandı.

Aydın Doğan, 120 milyon lira sermaye ile sigorta şirketi kuruyor
Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
Yorumlar (2)
Levent DEĞİRMENCİ :bır zamanların vampırı nasılda kıbırlerınden medyada devlete hukumetlere kafa tutardı medyası satılmıs kalemsorlerı vasıtasıyla bı bıtmedınız gıttı
Cevap Yaz 14 2 Yayından Kaldır
senata silva:Üretim yapacak bir faaliyeti olmaz bunların, milleti sömürmenin yollarını arıyorlar..
Cevap Yaz 8 3 Yayından Kaldır
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