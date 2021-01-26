Aydın'da birlikte yaşadığı kadını darbeden zanlı tutuklandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde birlikte yaşadığı kadını darbettiği gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, S.K, polisi arayarak birlikte yaşadığı R.Ü. tarafından darbedildiğini, ölümle tehdit edildiğini ve kilitli evde yalnız bırakıldığını bildirdi.

İhbar üzerine harekete geçen ekiplerin operasyonuyla kilitli evden çıkarılan S.K, 112 Acil Sağlık ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Hastanede yapılan kontrol sonucu, S.K'nin darbedildiği ve burnunun kırıldığı belirlendi.

Av tüfeğiyle gözaltına alınan R.Ü, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık