Aydın'da bir kişi evinde ölü bulundu

Aydın'ın Çine ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Aydın'ın Çine ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Adnan Menderes Bulvarı Hamitabat Mahallesi 421 Sokak'taki evinde ikamet eden Mehmet Hacı Bayram'dan haber alamayan arkadaşı durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

Eve giren ekipler Bayram'ı banyoda hareketsiz halde buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Bayram'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Mehmet Hacı Bayram'ın cesedi otopsi yapılmak üzere Çine Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Şenbaklavacı