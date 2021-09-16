Aydın'da "Basketbola Dönüş Yaz Ligi" turnuvası sona erdi

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından Aydın'da düzenlenen "Basketbola Dönüş Yaz Ligi Basketbol Turnuvası" sona erdi.

Aydın Gençlik Spor ve İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Türkiye Basketbol Federasyonunun tüm illerde uyguladığı proje kapsamında 2021-2022 sezonu öncesinde Basketbola Dönüş Yaz Ligi Basketbol Turnuvası düzenlenmiştir. Bu doğrultuda yürütülen çalışmalar neticesinde alınan kademeli normalleşme kararlarından sonra söz konusu turnuva İl Müdürlüğümüz koordinatörlüğünde gerçekleştirilmiş olup, sıralamanın yapılmadığı, katılımın yüksek olduğu, herhangi bir kupa veya belgenin verilmediği turnuvada temel hedef pandeminin başlangıcından bu yana Basketbol oynayamamış gençlerin yeni sezon öncesi tekrar basketbola dönüşünün sağlanmasıdır. Tüm basketbol paydaşlarının yeni sezona hazırlık niteliğindeki turnuva 9 ağustos 2021 tarihinde başlayıp 14 Eylül 2021 tarihinde sonlanmış olup, müsabakalara katılım gösteren 12 kulübümüze ve hakemlerimize teşekkür ediyoruz" denildi. - AYDIN

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