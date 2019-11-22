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Aydın Büyükşehir, THY ile karşılaşacak

Vestel Venüs Sultanlar Ligi 10.hafta karşılaşmasında Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, deplasmanda THY ile karşılaşacak.

22.11.2019 10:07 | Son Güncelleme: 22.11.2019 10:12
Aydın Büyükşehir, THY ile karşılaşacak

Sultanlar Ligi 10.hafta karşılaşmasında Büyükşehir Belediyespor Kadın Takımı, deplasmanda THY ile karşılaşacak.


Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin 9.haftasında PTT'yi mağlup ederek, kötü gidişe dur diyen Aydın'ın sultanları yarın karşılaşacağı THY'i mağlup ederek çıkışını sürdürmek istiyor. Yarın saat 15.00'de Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak olan karşılaşma için hazırlıklarını tamamlayan Aydın'ın sultanları galibiyet için sahaya çıkacak. Aydın Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol takımı ligde 5'inci sırada yer alırken, THY ise 7'inci sırada yer alıyor. - AYDIN

Kaynak: İHA
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