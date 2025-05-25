Aydilge kimdir, Aydilge Galatasaraylı mı? Aydilge Yenikapı Galatasaray şampiyonluk konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak?

Aydilge kimdir, Aydilge Galatasaraylı mı? Aydilge Yenikapı Galatasaray şampiyonluk konseri ne zaman, saat kaçta başlayacak?
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Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında sahne alacak sanatçılar belli oldu. Aydilge o isimlerden merak edilenlerden iri oldu. Peki, Aydilge kimdir, Aydilge Galatasaraylı mı?

Galatasaray'da 25. şampiyonluk kutlamaları hazırlıkları tam gaz devam ediyor. Yenikapı Meydanı'nda yapılacak olan kutlamalarda sahne alacak isimler de belli oldu. Kutlamalarda ünlü şarkıcılar Hadise, Edis, Altay, Kenan Doğulu, Sıla ve Emir Can İğrek gibi isimler şarkılarıyla taraftarları coşturacak. Peki, Aydilgekimdir, Aydilge Galatasaraylı mı? Aydilge Yenikapı konseri saat kaçta başlayacak?

AYDİLGEKİMDİR?

Aydilge Sarp, 25 Haziran 1979 yılında Kütahya'da doğdu. Türk şarkıcı-şarkı yazarı, yazar ve radyo programcısı. 1997 yılında yayınlanan "Kalemimin Ucundaki Düşler" adlı öykü kitabını yazdı. 2002 yılında bulimik bir kızın öyküsünü anlatan "Bulimia Sokağı" adlı romanı yayınlandı. 2004 yılında çıkan romanı ise "Altın Aşk Vuruşu" oldu. Annesi şair, babası doktor olan Aydilge, anne tarafından Çerkes kökenlidir. Sekiz yaşında TRT Ankara Radyosu Çocuk Korosu sınavlarını kazanan Aydilge, 15 yaşına kadar, Türkiye'nin ilk Türk Sanat Müziği çocuk korosunda radyo sanatçısı olarak görev aldı.

2006 yılında burslu okuduğu Başkent Üniversitesi'ni hem bölüm, hem de tüm üniversite çapında birinci olarak bitirdi. Ardından İstanbul Üniversitesi'nde Radyo-TV-Sinema alanında yüksek lisansını tamamladı. "İletişim Uzmanı" unvanını aldı

AYDİLGE YENİKAPI KONSERİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Aydilge Yenikapı konseri saati henüz açıklanmadı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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